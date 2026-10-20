Тестостерон замедлил рост опухоли мозга: что выяснили исследователи

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Ученые изучали вид злокачественных образований, который реже встречается у женщин.

Снижение уровня тестостерона ускорило рост злокачественной опухоли центральной нервной системы, а сохранение гормонального фона помогало ее сдерживать. Такой результат получили исследователи Кливлендской клиники. Работа опубликована в журнале Nature.

Глиобластома — агрессивная опухоль головного мозга, которую у мужчин диагностируют чаще, чем у женщин. Авторы изучили, какую роль в ее развитии могут играть мужские половые гормоны и связанные с ними иммунные процессы.

В экспериментах с самцами мышей снижение тестостерона вызывало локальное воспаление в гипоталамусе и усиливало работу системы, регулирующей стрессовую реакцию.

Последующая выработка гормонов стресса способствовала формированию вокруг опухоли условий, подавляющих иммунную защиту. Иммунным клеткам становилось труднее бороться с новообразованием.

У самок мышей аналогичного изменения роста опухоли не наблюдали. Не обнаружили такого эффекта и при размещении тех же опухолевых клеток в брюшной полости самцов. Это указывает на значение как пола животных, так и среды головного мозга в исследованной модели.

Дополнительно ученые проанализировали данные 1333 мужчин, получавших темозоломид (противоопухолевый препарат) при глиобластоме. Из них 61 пациент принимал тестостерон по другим медицинским показаниям. В этой группе показатель выживаемости составил 16 месяцев против 12 месяцев в группе сравнения. Прием гормона также был связан с более низким риском смерти — на 38%.

В Кливлендской клинике разрабатывают клинические испытания, которые помогут оценить возможное применение подхода. Самостоятельно принимать тестостерон авторы не рекомендуют.

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