Шансы дожить до 100 лет: ученые нашли связь долголетия с мясом

AJCN: мясоеды чаще доживают до 100 лет

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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У людей преклонного возраста меняются особенности рациона.

Употребление мяса оказалось связано с большей вероятностью дожить до 100 лет среди пожилых людей. Результаты китайского исследования опубликованы в The American Journal of Clinical Nutrition.

Ученые использовали данные Китайского лонгитюдного исследования здорового долголетия. Они сравнили питание 1459 человек, достигших 100-летнего возраста, с рационом 3744 участников, которые не дожили до этого рубежа. Исследователей интересовали пищевые привычки людей в возрасте от 80 лет.

При раздельном анализе мужчин и женщин связь между употреблением мяса и достижением ста лет обнаружили только у женщин. Однако дополнительная проверка показала важное ограничение: преимущество наблюдалось в группе с недостаточным весом. В ней ежедневное употребление мяса было связано с повышением вероятности столетия на 44% по сравнению с вегетарианским рационом.

При этом участники, которые не ели мясо, но употребляли рыбу, яйца или молочные продукты, имели сопоставимые с мясоедами шансы дожить до ста лет. Авторы предполагают, что для людей преклонного возраста существенную роль могут играть достаточная калорийность питания и обеспеченность необходимыми веществами.

«Наши результаты подчеркивают важность сбалансированного питания, включающего как продукты животного, так и растительного происхождения, для здорового долголетия», — пишут ученые.

Для разработки рекомендаций людям преклонного возраста авторы считают необходимыми дальнейшие исследования.

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