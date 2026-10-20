«Золотой пояс» вручили в Москве: зал аплодировал стоя участникам СВО

Фото, видео: 5-tv.ru

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В столице прошла церемония главной награды российского мира единоборств.

В Москве вручили престижную национальную премию в области боевых искусств. Обладателями «Золотого пояса» в этом году стали спортсмены, прославившие нашу страну на международной арене, а также заслуженные тренеры.

Особое место занимают мастера, которые прямо сейчас несут службу в зоне спецоперации. Лауреатов поприветствовал Владимир Путин. Его поздравление опубликовано на сайте Кремля. О тех, кто сегодня развивает популярные и новые направления боевых искусств, — корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

Статуэтку «Золотой пояс» можно получить один раз в жизни. Главная награда в российском мире единоборств. Эту премию нельзя выйграть, можно только заслужить, получив признание таких же мастеров боевых искусств.

Первые статуэтки — в руках у лучших спортсменов года. Константин Шахтарин в этом году стал четырехкратным чемпионом мира по муайтай.

«Меня много раз награждали. Но золотой пояс я запомню на всю жизнь», — сказал чемпион мира по муайтай Константин Шахтарин.

Алина Сударикова — семикратная чемпионка России. В этом году мастер спорта взяла и Европу, и мир по джиу-джитсу.

«С судейством достаточно тяжело, потому что на международной арене Россию немножко притеснять пытаются, но мы все равно прорываемся», — сказала чемпионка мира по джиу-джитсу Алина Сударикова.

Лауреаты премии — представители различных стилей и направлений, а также наставники-тренеры. Самбо, бирманский бокс, Кобудзюцу. Отдельная номинация у школ боевых искусств. Иркутский спортивный клуб «Георгий Победоносец» — настоящая кузница патриотов и защитников нашей Родины. 32 его воспитанника — мастера спорта, и 24 — участники СВО.

«Хочу сказать огромное спасибо отцу — отец, это твой пояс!» — сказал Артем Мелкоступов.

Здесь же те мастера боевых искусств, которые не раз доказывали свое превосходство на коврах, рингах и татами. А сейчас продолжают путь воина — на передовой в зоне СВО. Никита и Павел Рословы, дядя и племянник, приехали на награждение прямо из зоны спецоперации. Кавалеры ордена Мужества. В Нижегородской области Павел руководит военно-патриотическим клубом. И сейчас каждый отпуск продолжает учить детей армейскому рукопашному бою.

«В общем-то, можно много говорить о патриотизме, о любви к Родине, но когда сам своим примером это не докажешь, не покажешь… после тяжелого ранения обратно приехал в свой клуб. Вы бы видели их лица, их глаза. Вот это, я думаю, правильно я сделал выбор», — сказал кавалер ордена Мужества Павел Рослов.

В этом году премию «Золотой пояс» получили семь мастеров боевых искусств, которые защищают нашу страну. Когда все они вышли на сцену, зал встал и аплодировал несколько минут. Статуэтки им вручают не только за спортивные заслуги, а еще за проявленное мужество при выполнении боевых задач.

«Сегодня у нас десятки тысяч российских мастеров боевых искусств с честью, с гордостью, с мужеством и с достоинством защищают Родину в зоне специальной военной операции. И каждая такая победа — и на спортивных площадках, и самое главное на поле боя — лишний раз напоминает каждому из нас и передает сердца подрастающего поколения понимание, что мы народ-победитель», — сказал первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

В Российский союз боевых искусств входят новые виды спорта. У Героя России, снайпера, на счету которого больше 100 уничтоженных целей, Ярослава Якубова — первый взрослый разряд по армейскому рукопашному бою. Но на «Золотой пояс» его номинировала федерация боевого снайпинга России. Спорт молодой. И Ярослав сейчас стоит у его истоков.

«Нам как виду спорта двух лет еще даже нет. Мы только-только встаем на ноги, только-только развиваемся, строим полигоны, учим ребят», — сказал Герой России Ярослав Якубов.

Единоборствами сейчас занимаются больше четырех миллионов россиян. И, как отмечают лауреаты премии, интерес растет, с каждым годом их становится все больше. А значит, все, что делают российские мастера боевых искусств, не останется незамеченным.

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