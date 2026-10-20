«И в зной, и в грязь»: связисты отметили праздник на передовой

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Спутниковые сети пятого поколения помогают дронам и артиллерии.

За каждым освобожденным городом и селом стоят не только наши штурмовые отряды. Работа этих подразделений всегда незаметна, но не менее опасна. Именно связисты обеспечивают взаимодействие между отрядами. А также ежедневно осваивают новые технологии. В арсенале — ретрансляторы и спутниковые сети пятого поколения. Они позволяют российским беспилотникам и артиллерии действовать на опережение.

С теми, кто и сегодня, в свой профессиональный праздник, отвечает за «связь без брака», встретился военкор «Известий» Дмитрий Зименкин.

Связисты бороздят передовую уже давно не по-пластунски, но на мотоциклах и багги «Пластун». Смертельная опасность — их вечный спутник. Обрыв оптоволоконного кабеля. И у связистов 20-й армии есть лишь минута, чтобы его устранить.

«Связь — это нервы армии, она крайне важна для управления армией. Поэтому мы как можно скорее пытаемся устранить любые повреждения», — сказал линейный осмотрщик 9-й бригады 20-й армии группировки «Запад» с позывным «Острог».

За «связь без брака», шутят они про себя. Ведь без нее продвижение армии вперёд просто невозможно. Для штурмовиков группировки «Запад» связисты — своего рода ангелы-хранители.

— «Марс», я «Острог». Линия связи восстановлена».

— «И в зной, и в грязь должна работать связь. И в слякоть, и в зной, и даже в выходной!».

Иначе кто обеспечит обмен информацией между штабами, артиллерией, пехотой и подразделениями БпЛА.

Радует, что растет количество запусков. Пусть не в геометрической прогрессии. Но за ночь ребята запускают по 6–9 дронов. Недавно было даже 12, вот такой вот рекорд.

— «Шеврон» — «Тигру», обрыв ВОЛС на 4.11, как принял, прием?».

Мы — свидетели стремительного прогресса. Ретрансляторы, цифровое шифрование, спутниковые сети пятого поколения. А ведь еще три года назад наши бойцы тянули по земле телефонный провод, полевку.

— «Три сорок три! Использовался еще во времена ВОВ. В рабочем состоянии».

Военный связист заботится не только об армии. Ведь «своих не бросаем» — это ещне и про мирное население. После ударов украинских дронов по гражданским объектам энергетики не всегда справляются сами. На помощь приходят военные: прокладывают новые линии, восстанавливают аппаратуру.

«Труд военных связистов обычно остается за кадром. Но именно от них зависит, насколько мы чувствуем себя защищенными и подключенными к большому миру. И военные связисты всегда приходят на помощь, когда возникает какая-то нештатная ситуация по восстановлению линий», — сказал главный инженер энергетического предприятия прифронтовой зоны.

«Вот наши товарищи, которые ездят по мобильной группе, обслуживают вышки, ретрансляторы. Именно за счет своей работы, обслуживания и поддержания в рабочем виде вся система работает как часы», — сказал командир взвода связи 60-й бригады управления 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» с позывным «Пересвет».

Именно благодаря связистам стрелки часов и отсчитывают время до нашей победы в специальной военной операции.

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