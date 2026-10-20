Борьба за «малое небо»: как морпехи выбили дроноводов из Доброполья

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Туман позволил подразделениям незаметно подойти к селу Омельник.

Больше 200 пунктов управления дронами уничтожили российские морпехи, освобождая Доброполье. В нашем Минобороны сегодня делятся новыми деталями операции по зачистке одного из главных узлов обороны ВСУ.

Ключевой стала борьба за господство в так называемом «малом небе», где работают разведывательные и ударные беспилотники. Для этого наши подразделения выбивали средства связи — антенны и ретрансляторы. А уже после изолировали район боевых действий. Так уничтожили полторы сотни укрытий и два десятка складов с боеприпасами.

В Запорожской области на руку нашим подразделениям сыграла погода. Туман позволил незаметно подойти к селу Омельник. Вокруг него ВСУ вырыли ров и установили тысячи мин-ловушек. Небольшим группам удалось расчистить подходы для основных сил, которые, оказавшись в населенном пункте, зачистили свыше 400 строений.

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