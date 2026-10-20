«Люблю тебя»: дочь Алсу публично обратилась к отцу после развода

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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Микелла выложила старое семейное фото с бизнесменом.

Публичное поздравление с Днем отца адресовала предпринимателю Яну Абрамову его дочь Микелла. В социальных сетях она выложила старое семейное фото с бизнесменом и сопроводила снимок подписью: «С днем отца. Люблю тебя». Об этом сообщает 7Дней.ru.

Это первый столь открытый жест 18-летней девушки в адрес отца после того, как ее родители официально оформили развод.

Микелла — средний ребенок в семье. У нее есть старшая сестра Сафина, которой 20 лет, и младший брат Рафаэль, которому 10 лет. Сейчас девушка получает образование в США и в будущем рассчитывает стать юристом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что заслуженная артистка России Алсу поделилась мечтой выйти замуж во второй раз и родить четвертого ребенка.

По словам певицы, несмотря на сложности и разные этапы в жизни, она осталась жизнелюбивым человеком и верит в любовь.

В августе 2024 года Алсу развелась с предпринимателем Яном Абрамовым после 18 лет совместной жизни. В браке у супругов родились две дочери — Микелла и Сафина, а также сын Рафаэль.

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