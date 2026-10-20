«Тихая болезнь»: как остеопороз годами остается незамеченным

Фото: www.globallookpress.com/Ilya Moskovets

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Эксперт Семенова призвала начинать профилактику в детском возрасте.

Перелом после падения со стула или кровати может быть первым сигналом остеопороза — «тихой болезни», которая годами не дает о себе знать. Об этом во Всемирный день борьбы с остеопорозом рассказала Life.ru врач травматолог-ортопед, врач ЛФК Института физической реабилитации Карина Семенова.

По словам эксперта, остеопороз часто называют «тихой болезнью», поскольку человек может годами не чувствовать никаких изменений, хотя плотность костной ткани постепенно снижается. Иногда первым проявлением заболевания становится именно низкоэнергетическая травма — перелом после падения с небольшой высоты.

Врач подчеркнула, что развитие остеопороза не является полностью неизбежным следствием возраста — на состояние костей влияют питание, физическая активность, масса тела, курение, алкоголь, некоторые заболевания и лекарства. Для оценки минеральной плотности костной ткани используется денситометрия, а для расчета вероятности переломов — калькулятор FRAX.

«Профилактика остеопороза — это не история "для бабушек". Она начинается в детстве и молодом возрасте: с движения, полноценного питания и формирования здорового отношения к собственному телу», — добавила эксперт.

Специалист рекомендует обсуждать обследование с врачом женщинам 65 лет и старше, мужчинам 70 лет и старше, а также людям, перенесшим перелом после 50 лет, и пациентам, длительно принимающим препараты, влияющие на костную ткань.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с возрастом костная ткань меняется, а риск остеопороза и переломов растет. При этом заботиться о скелете имеет смысл в любом возрасте: питание и физическая активность помогают поддерживать кости и мышцы.

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