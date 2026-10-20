Почти на 20% больше: какую икру россияне стали покупать чаще

Фото: © Getty Images/Vespa

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Исследования показывают, что соотечественники уже начали готовиться к Новому году.

Покупатели в России за год стали брать белую икру минтая, сельди и трески почти на пятую часть чаще, показал анализ центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», которым поделились журналисты РИА Новости.

Сравнив чеки за девять месяцев текущего и прошлого года, эксперты насчитали на 19% больше покупок — при том что килограмм такого деликатеса обходится в среднем в 759 рублей.

Разобрали аналитики и каждую разновидность отдельно. Рекордсменом стал минтай: его икру расхватывают на 22% активнее, чем год назад. Икра трески прибавила 19%, сельди — 15%. Цена за килограмм составила 857, 750 и 920 рублей соответственно.

В центре «Чек Индекс» связывают такую динамику с тем, что покупатели переключаются на более бюджетные варианты к праздничному столу. Продажи растут и в штуках, и в деньгах, а пальма первенства принадлежит минтаю: на него приходится свыше четверти всех покупок в штучном выражении.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какую верхнюю одежду лучше выбрать на зиму и чем важнее всего руководствоваться при покупке вещей на холодный сезон.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.