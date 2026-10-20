Традиции и ритуалы: в Петербурге открылась выставка истории пивоварения в России

Фото, видео: Администрация Санкт‑Петербурга/gov.spb.ru; 5-tv.ru

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Выставка получила название «Живая вода: народные традиции пивоварения».

Петербург в эти дни ломает стереотипы Октоберфеста. Ведь у нашей страны своя, уникальная и даже мистическая история хмельного напитка. И узнать ее теперь можно в Российском этнографическом музее, где открывается выставка «Живая вода». Секреты предков и экспонаты, которые обычно скрыты в запасниках, изучил корреспондент «Известий» Максим Облендер.

В традиционной культуре народов России пиво на столе никогда не было повседневным. Чуваш, мариец, русский поднимали ковш с определенной целью — напиток устанавливал связь с богами и предками.

«В центре выставки „Живая вода“ огромная арка, увитая хмелем. Это магическое растение, оно связывает миры. Именно здесь начинается переход из мира повседневного в мир сакральный. Пиво перестает быть просто напитком, оно становится частью нашей культуры и наших традиций», — передает корреспондент.

И речь не о немецких или бельгийских традициях. Это путешествие от истоков пивоварения на Руси.

«Как приготовление пива, так и его питие носило обрядовый характер и было жестко регламентировано традицией», — отметил Дмитрий Баранов, куратор выставки и заведующий отделом этнографии русского народа РЭМ.

Поддержка выставки компанией «Балтика» — не случайность. Флагман пивоварения и Совет по развитию пивобезалкогольной отрасли работают над тем, чтобы вернуть напитку его культурный статус.

«Кворум у нас есть, мы можем начинать свою работу. Первый вопрос на повестке дня — это вопрос реализации поручений совета о консолидации пивобезалкогольной отрасли», — сообщил Таймураз Боллоев, основатель компании «Балтика» и председатель совета по развитию пивобезалкогольной отрасли.

Очередное собрание показывает: все новые игроки рынка присоединяются к меморандуму, обсуждают акцизы, единые правила для отрасли.

«Пиво имеет многотысячелетнюю историю. Появляются периодически тенденции относиться к этому продукту негативно. Но мы считаем так: это всего лишь происки конкурентных действий других напитков. Мы на это не обращаем внимания, мы идем своим путем», — подчеркнул Боллоев.

«Живая вода» — это интерактивные зоны и более сотни экспонатов, подлинных предметов из музейного фонда.

«Это выставку, конечно, делают исследователи, которые собирали материал, делают хранители-реставраторы», — указала Юлия Купина, директор Российского этнографического музея.

А это уже новые страницы истории пивоварения: в 2025 году в Чувашии собрали рекордный урожай хмеля за 20 лет — 300 тонн. Экспортные доходы пива ежегодно прибавляют две тысячи предприятий и акцизы более чем на 270 миллиардов рублей.

«Связь современных возможностей с классикой прошлых периодов дает очень интересный продукт. Мы глубоко начали изучать, что происходило в народе. Народные традиции — у нас это отдельная секция на „Балтике“ начала работать как раз в этом направлении. Это региональное производство, мы его начали развивать. Это востребовано», — добавил основатель компании «Балтика».

С 20 по 25 октября с выставкой могут ознакомиться гости этнографического музея. «Живая вода» особенно актуальна в год единства народов России. Напиток, ставший частью нашего культурного кода, с тысячелетней историей, — от старых котлов и ковшей до нынешнего производственного прорыва.

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