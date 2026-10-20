«Космический буллинг»: как «Космос-2612» перехватил спутник Iceye

Фото, видео: www.globallookpress.com/NASA Earth; 5-tv.ru

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Российский аппарат сблизился с американско-финским спутником-разведчиком и вынудил его расходовать топливо в ускоренном режиме.

СМИ заговорили о начале боевых действий в космосе. Первый бой на орбите звучит максимально угрожающе. Хотя на самом деле никто ни в кого лазером, конечно, не стреляет. Целью стал некий финский спутник, корректирующий огонь на земле для украинских беспилотников. И в нашем Минобороны нашли максимально деликатный способ решить проблему. Все объяснит Валентин Трушнин.

Космический буллинг — так на Западе назвали преследование американо-финского спутника-шпиона Iceye X36 нашим спутником «Космос-2612». Впервые в истории космонавтики мы наблюдаем такое опасное сближение — на несколько десятков метров. По всем законам это не может трактоваться как акт прямой агрессии — «Космос общий», но по факту является силовым давлением.

«Задача стояла в том, чтобы показать: любые инсинуации с точки зрения нанесения вреда в космосе — за ними последуют определенные последствия. Дело в том, что у нас огромный опыт был с советских времен по противодействию действиям в космосе, так называемый военный космос», — сказал военный эксперт Василий Дандыкин.

Iceye, то есть «Ледяной глаз», используется для передачи разведданных Украине. Это небольшой, массой около ста килограммов спутник, который летит по солнечно-синхронной орбите — то есть он всегда находится на солнечной стороне и каждую точку пересекает в одно и то же (светлое) время суток. Летит на высоте 550 километров, и здесь все еще есть остаточная атмосфера. Поэтому иногда ему необходимо корректировать курс с помощью рулевых реактивных двигателей. Собственно, срок службы аппарата ограничен именно запасом реактивного топлива. Когда происходит опасное сближение с нашим «Космосом», Iceye вынужден маневрировать, чтобы избежать столкновения. Постоянное давление вынуждает его тратить топливо небывалыми темпами. Грубо говоря, годовой запас за неделю.

«Маневрирование забирает топливо, которое находится на спутнике-шпионе. Топлива этого очень мало. И это все может привести к тому, что закончится топливо, его придется просто свести с той орбиты, на которой он сейчас находится, и отправить в плотные слои атмосферы, где он сгорит», — сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

Возможно, наши космические гончие травят западные спутники не в первый раз. Глава Космического командования Германии Михаэль Траут заявил, что такому же буллингу ранее подвергались спутники космической связи Starlink.

«Я думаю, это и было изначальным намерением России — предупредить Соединенные Штаты, что она тоже обладает способностью нарушать работу спутников-разведчиков. Что ж, риски — это всегда эскалация. Соединенные Штаты открыто признали размещение оружия в космосе, и теперь, похоже, Россия сделала то же самое», — сказал американский эксперт Скотт Риттер.

К чему такие сложности? Ведь сбить спутник нетрудно. Дело в том, что Россия, как и любая космическая держава, старается предотвратить синдром Кесслера. Это цепная реакция, когда обломки одного спутника сталкиваются с другими, и в итоге вся орбита оказывается завалена космическим мусором. Физическое уничтожение спутников сделает орбиту непригодной для любого использования, и это отбросит назад все человечество.

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