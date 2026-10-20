В Заполярье сотрудница МЧС спасла тонувшую в бассейне девушку

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько; МЧС РФ; 5-tv.ru

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У потерпевшей прямо в воде начался приступ эпилепсии.

Сотрудница МЧС России Анастасия спасла тонущую посетительницу водного комплекса. О случившемся в Заполярье сообщил источник 5-tv.ru.

Как сообщается, одной из посетительниц бассейна стало плохо прямо во время заплыва: приступ эпилепсии лишил ее возможности держаться на воде. Первым на помощь бросился мужчина, оказавшийся рядом, а следом к пострадавшей поспешила спасательница Анастасия — она вытащила женщину из воды и оказала ей первую помощь.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как на Чукотке собака спасла оленевода от нападавшей медведицы. Случай произошел примерно в 250 км от села Конергино муниципального округа Эгвекинот. К несчастью, мужчина не успел убежать, и хищник укусил его за бедро, прежде чем собака смогла отогнать животное.

Также известно о спасшемся от медведя благодаря загоревшемуся гаджету подростке в Алтайском крае. Когда юноша увидел хищника, то попытался забраться на дерево, однако медведь повалил его на землю и укусил несколько раз. Поврежденный во время нападения гаджет загорелся и отпугнул медведя. Подросток получил термический ожог и был доставлен в больницу.

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