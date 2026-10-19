В Перу пассажирский самолет LATAM загорелся перед вылетом

Фото: www.globallookpress.com/Ton Molina

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Находившихся на борту лайнера людей эвакуировали.

В международном аэропорту имени Хорхе Чавеса в Перу загорелось крыло пассажирского самолета LATAM Airlines Peru перед вылетом в город Пьюра. Об этом сообщает государственное агентство Andina.

По данным авиакомпании, перед отправлением произошло «непредвиденное техническое событие». В целях безопасности пассажиров было решено эвакуировать из самолета.

После инцидента сотрудники перевозчика помогли пассажирам и организовали их пересадку на другие рейсы. Авиакомпания также принесла извинения за доставленные неудобства.

Все случилось утром 19 октября. На кадрах, опубликованных в социальных сетях, сначала заметен дым в районе левого крыла лайнера, а затем появляется пламя. Как уточняет авиационное издание AEROIN, рейс выполнял самолет Airbus A320.

Причину возгорания предстоит выяснить в ходе технической проверки.

Ранее 5-tv.ru писал о грузовом Boeing, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Майами и загорелся рядом с оживленной трассой.

Самолет следовал из Пуэрто-Рико, при приземлении снес ограждение и задел несколько автомобилей. В результате происшествия погибли не менее пяти человек.

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