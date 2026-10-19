«Бросили на произвол судьбы»: владелец булочной в Париже рассказал о погромах

Фото, видео: Reuters/Abdul Saboor; 5-tv.ru

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По словам французских предпринимателей, государство оставило их.

Предприниматели в Париже на фоне акций протеста заявляют, что государство не поддерживает их. Побродности узнал корреспондент Известий Эдуард Новиков.

Булочная на площади Республики в Париже была уничтожена в ходе массовых беспорядков — об этом рассказал ее владелец. Участники протестов отламывали куски стен и бросали их в сотрудников полиции. На этом бунтари не остановились — сначала они съели всю выпечку, а затем вынесли все, что можно было применить против правоохранительных органов.

«Нас просто бросили на произвол судьбы. Государство нас оставило. Деньги с нас собирать они умеют! <…> А вот когда дело доходит до помощи, все совсем иначе», — рассказал предприниматель.

Не обошли погромы и магазин электроники. Его хозяин Ганос пояснил, что торговую точку грабили с шести вечера до десяти. Также пострадал парикмахерский салон: владелица рассказала, что погромщики хотели поджечь помещение.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что глава МВД Франции Лоран Нуньес подтвердил факт потери контроля над ситуацией с акциями протеста. Число людей на улицах превышало количество сотрудников полиции. Министр внутренних дел признал свою ответственность за произошедшее и подал заявление об уходе.

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