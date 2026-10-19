«Меня ждет лучевая терапия»: солист группы Jane Air Лиссов отменил концерты

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

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Ранее музыкант перенес операцию на горле.

Лидер группы Jane Air Антон Лиссов рассказал, что ему удалили злокачественную ткань в горле. Теперь музыканту предстоит лучевая терапия. Об этом он сообщил в видео в Instagram*.

«Летом на горле мне делали операцию. Та дрянь, которую мне вырезали, оказалась злокачественной и поэтому меня ждет лучевая терапия. Лечение немного несовместимо с концертами, мы переносим все, что было запланировано на весну 2027 года. Все билеты останутся действительными, надеемся на вашу поддержку и понимание», — рассказал музыкант.

Фанаты и коллеги ответили на откровение исполнителя поддержкой.

«Антон Сергеевич давайте там это не это самое! Остальной команде не это самое тоже нельзя!», «Выздоравливай поскорее, но возьмите такой перерыв, какой нужен будет, мы все подождем, главное полностью восстановиться», — написали в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на Akmal' (Акмаля Ходжаниязова) подали иск на 3,5 млн рублей. Причиной стали три отмененные выступления в Казахстане. Иск подал организатор концертов.

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