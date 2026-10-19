«Завтра мы едем домой»: выпавшего из окна мальчика выписали из больницы

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

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Сейчас мать ребенка планирует уделить особое внимание состоянию окон.

Мальчика, который выпал из окна в Некрасовке, уже завтра выпишут из больницы. Об этом 5-tv.ru сообщила мать ребенка.

«Да, случай неприятный, это я не отрицаю, все понятно. Но итог такой, что завтра мы едем домой, все нормально <…> по результатам исследований, которые проводились. То есть могли бы и сегодня уже отправить, но я настояла на том, чтобы просто еще понаблюдаться», — рассказала она.

По словам женщины, на момент инцидента вся семья была дома. За мальчиком просто не уследили.

«Мы были все вместе дома, мы с бабушкой, то есть моей мамой, готовили обед. Он просто решил воздухом, наверное, подышать (смеется — прим. ред.) Окно было полузакрыто, но, видимо, как-то открылось, ну как так получилось, ну, не уследили. <…> Мы не специально же его спустили», — пояснила мать.

Сейчас женщина планирует уделить особое внимание состоянию окон.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как в московской Некрасовке спасли ребенка, который выпал из окна многоквартирного дома. ЧП случилось на второй Вольской улице. Сначала мальчик сидел на подоконнике со свешенными ногами, а потом упал.

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