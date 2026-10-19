«Хорошие перспективы оказаться на свободе»: прогноз адвоката Navai

Адвокат Navai считает, что у рэпера все шансы оказаться на свободе

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына; Instagram*/advokat_kerimova_rena; 5-tv.ru

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Рена Керимова подчеркнула, что исполнитель ко всему готов, но надеется на лучший исход дела.

Адвокат рэпера Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров) Рена Керимова рассказала, каковы шансы на его освобождение в ближайшем будущем. Эксклюзивной информацией женщина поделилась с корреспондентом 5-tv.ru.

«У него очень хорошие перспективы в скорейшем будущем оказаться на свободе, только так могу сказать. Это моя оценка как его адвоката», — утверждает женщина.

По словам Рены, Navai запретил ей комментировать тему шагов по защите. Зато адвокат рассказала, как чувствует себя рэпер в СИЗО.

«Вы знаете, у Navai очень хорошо дела, я у него сегодня была, все замечательно. <…> Он чувствует себя хорошо», — отметила женщина.

Керимова добавила, что публикации в СМИ о том, что Navai сейчас пишет новую музыку — выдумка журналистов. Однако он действительно занимается написанием стихов и чтением книг, как и положено поэту, хоть и современному, но лишенному интернета и телевидения.

«Вы знаете, парень очень адекватный, с хорошим чувством юмора, в принципе, ко всему готов, но надеется на лучший исход», — рассказала адвокат.

Женщина также отметила, что Navai не один находился за рулем автомобиля, в котором нашли запрещенные вещества. Ответственность на себя мог взять любой из пассажиров, но исполнитель посчитал, что так будет лучше.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что рэпер Гуф поддержал арестованного коллегу по музыкальному цеху Navai. Долматов разбирается в теме запрещенных веществ — в прошлом он сам был зависимым.

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