🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 октября, для всех знаков зодиака

Фото, видео: 5-tv.ru

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Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?

Сегодня 24 октября. Это день, когда вы сами можете наполнить свою судьбу яркими красками.

♈️ Овны

Овны, постарайтесь сегодня сделать максимально много. Когда покажется, что сил уже нет, поднажмите, второе дыхание удивит вас своей силой.

Космический совет: примите свой талант.

♉ Тельцы

Тельцы, позаботьтесь о себе так, как делали бы это для дорогого вам человека. Так вы подарите себе тепло и обретете ценность, которую окружающий мир мог подавить.

Космический совет: выбирайте себя.

♊ Близнецы

Близнецы, обратите внимание на навык, который раньше казался вам бесполезным. Новое умение откроет вам двери, о которых вы даже не догадывались.

Космический совет: учитесь ради будущего.

♋ Раки

Раки, соберите друзей и близких за общим делом. Такой досуг быстро сплотит людей, которых разделила суета и время.

Космический совет: верните живое общение.

♌ Львы

Львы, сегодня выберите красивое место и сделайте там несколько снимков. Не ищите идеального кадра — ловите настроение момента.

Космический совет: устройте охоту за впечатлениями.

♍ Девы

Девы, приготовьте себе маленькую награду за то, что выдержали сложную неделю. Пусть это будет именно то, что действительно доставляет вам удовольствие.

Космический совет: поощряйте себя.

♎ Весы

Весы, пригласите человека, с которым вам легко смеяться, на прогулку. Хорошая компания поможет окончательно переключиться на приятную волну.

Космический совет: выбирайте легкость.

♏ Скорпионы

Скорпионы, попробуйте сегодня заняться чем-то руками: собрать конструктор, вышить, смастерить предмет или сделать декор. Тактильное творчество успокоит мысли.

Космический совет: сублимируйте переживания.

♐ Стрельцы

Стрельцы, составьте плейлист для своего дня. Помните, что музыка задает не только ритм, но и настроение, а значит определяет, как сложаться все дела.

Космический совет: станьте диджеем судьбы.

♑ Козероги

Козероги, сегодня замените рабочий вечер чем-нибудь совершенно несерьезным. Вам полезно вспомнить, что продуктивность — не единственный источник удовлетворения.

Космический совет: отдыхайте без оправданий.

♒ Водолеи

Водолеи, найдите в интернете старую игру, мультфильм или передачу, которые нравились вам раньше. Ностальгия может оказаться удивительно бодрящей.

Космический совет: возвращайте любимую атмосферу.

♓ Рыбы

Рыбы, сфокусируйтесь на запахах. Сегодня они могут указать, когда стоит отступить, а куда обязательно нужно сделать следующий шаг, чтобы прийти к счастью.

Космический совет: ароматы подскажут.

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