Замечание стоило жизни: в Калуге подросток убил 46-летнего мужчину

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; MAX/Калужский Следком/id4027102335_gos; 5-tv.ru

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Пострадавший погиб последствии избиения.

В Калуге подростку вменяют убийство 46-летнего мужчины. Пострадавший впоследствии избиения скончался в больнице. Информацию предоставило региональное управление Следственного коммитета.

«Жителю Калуги предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего)», — написали в сообщении.

Подростку, которому предъявили обвинения, всего 15 лет.

Во время прогулки мужчина обратил внимание на поведение подростков и сделал им замечание.

По данным следствия, один из них после этого избил мужчину. Пострадавший упал, ударился головой о тротуар. Его доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти.

Суд на данный момент запретил подростку определенные действия. Расследование дела все еще идет.

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