🧙♀ Гороскоп на сегодня, 23 октября, для всех знаков зодиака
Фото, видео: 5-tv.ru
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Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?
Сегодня 23 октября. Это день, когда мистическая атмосфера усиливает чувствительность к символам.
♈️ Овны
Овны, если сегодня несколько раз увидите один и тот же образ или предмет, отметьте это для себя. Возможно, он неожиданно свяжется с вопросом, который сейчас вас занимает.
Космический совет: ищите повторения.
♉ Тельцы
Тельцы, обратите внимание на человека, которого встретите совершенно случайно. Его появление может заставить вас вспомнить о незавершенном разговоре или давнем намерении.
Космический совет: не отказывайтесь от знакомств.
♊ Близнецы
Близнецы, вечером вспомните самое необычное событие последних месяцев и попробуйте найти в нем скрытый смысл. Возможно, вы заметите что-то новое.
Космический совет: перечитайте свою историю.
♋ Раки
Раки, прислушайтесь к ощущениям при входе в новое место. Первое впечатление способно оказаться удивительно точным.
Космический совет: пространство подскажет.
♌ Львы
Львы, если вам внезапно захочется позвонить определенному человеку, не откладывайте. Иногда импульс приходит раньше рационального объяснения.
Космический совет: доверьтесь рвению.
♍ Девы
Девы, откройте старый ежедневник или заметки. Одна забытая запись может напомнить о желании, которое все еще имеет значение.
Космический совет: верните искренние намерения.
♎ Весы
Весы, обратите внимание на первую книгу, фильм или песню, которая попадется вам сегодня случайно. Ее содержание может удивительно перекликаться с вашими мыслями.
Космический совет: ответы в искусстве.
♏ Скорпионы
Скорпионы, если почувствуете необъяснимое желание изменить планы, хотя бы ненадолго прислушайтесь к нему. Иногда внутреннее чутье замечает перемены раньше сознания.
Космический совет: подчинитесь интуиции.
♐ Стрельцы
Стрельцы, загадочный сон может дать вам необычный подход для размышлений. Запомните его и используйте, когда начнете думать над важными вопросами.
Космический совет: ночь подарит послание.
♑ Козероги
Козероги, сегодня попробуйте задать себе вопрос перед зеркалом и ответить без привычной логики. Самая первая мысль может оказаться неожиданно честной.
Космический совет: обратитесь к душе.
♒ Водолеи
Водолеи, сегодня судьба будет вести вас к определенной мысли. Если доверитесь течению, сможете обрести знание, которого долго желали.
Космический совет: подавите гордыню.
♓ Рыбы
Рыбы, сталкиваясь с проблемами, не мечтайте о чудесном решении, а задавайте себе вопросы и не торопитесь. Подсознание укажет правильный путь со временем.
Космический совет: ждите ответов.
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