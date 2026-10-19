В США выдали ордер на арест экс-президента Кубы Рауля Кастро

Фото: AP/ТАСС

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Обвинение связано со сбитием двух самолетов в 1996 году.

Американский суд во Флориде выдал ордер на арест 95-летнего экс-президента Кубы Рауля Кастро. Об этом сообщает NBC News.

Поводом послужило дело об убийстве граждан США. Кастро подозревают в причастности к уничтожению двух гуманитарных самолетов в 1996 году.

Кастро — кубинский государственный и военный деятель, младший брат революционера Фиделя Кастро. В 2008–2018 годах он занимал пост президента страны, а прежде несколько десятилетий был министром обороны.

Сам инцидент, из-за которого случилось разбирательство, произошел 24 февраля 1996 года. ВВС Кубы сбили два гражданских Cessna 337, принадлежавших базирующейся в Майами организации кубинских эмигрантов. В результате атаки погибли четыре человека, находившиеся на борту двух самолетов.

Американские власти утверждают, что самолеты были сбиты над международными водами к северу от Кубы. Кубинская сторона настаивала: действия организации угрожали безопасности страны, а самолеты нарушили воздушное пространство Кубы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на сайте МИД РФ были подведены итоги встречи Сергея Лаврова с кубинским министром иностранных дел Бруно Родригесом Паррильей. В ходе этих переговоров глава российского внешнеполитического ведомства обратился к властям США с призывом вычеркнуть Кубу из американского перечня стран — спонсоров терроризма.

Лавров подтвердил, что Москва неизменно поддерживает требование Гаваны о полном прекращении экономической, торговой и финансовой блокады со стороны Соединенных Штатов.

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