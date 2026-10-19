Битва за детские сердца: какие игрушки нужны подрастающему поколению в России

Фото, видео: 5-tv.ru

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Отечественные куклы и машинки отличаются хорошим качеством, но проигрывают импортным в цене.

Отечественные производители игрушек развернули масштабную борьбу за детские сердца и государственные субсидии. По замыслу взрослых, новые модели должны прививать гордость за страну буквально с пеленок. Минпросвещения уже диктует свои жесткие правила: теперь в приоритете польза, история и даже психологическая безопасность.

Однако патриотическое воспитание наткнулось на суровые законы рынка. Корреспондент «Известий» Кирилл Солодков расскажет, в чем проблема.

Главные достижения отечественного игрушкостроения. Производители со всей страны бьются за детские сердца и государственные субсидии. На стендах — только то, что по замыслу взрослых понятно и близко любому российскому ребенку.

«У нас и ледокол, и бетономешалка, паровозик — все, что любят дети. Кораблик — да вы что, каждый мальчик хочет собрать кораблик», — сказала представитель фабрики игрушек Анна Зубарева.

Современная игрушка, по замыслу авторов, должна прививать гордость за страну еще с пеленок. Если модель для сборки, то ледокол «Арктика», если конструктор — то космодром Восточный.

И не какие-то абстрактные башни из деревянных кубиков, а вполне традиционные исторические сооружения. Главное — никаких заморских монстров и чуждых супергероев. Производители закручивают гайки.

«Мы с помощью нашего конструктора приучаем ребенка, даем ему образ инженерного творчества», — сказал педагог дополнительного образования Алексей Привалов.

Игрушкам-победителям обещают место на полках. Если не в магазинах, то в детских садах как минимум. Главное — соответствовать критериям Минпросвещения. Каким именно — каждый понимает интуитивно.

Производители собирают идеальную игрушку словно конструктор: немного истории, побольше пользы и ценностей, но главное в этой схеме не забыть про самую важную деталь — детский интерес, без него даже самая правильная конструкция рискует пылиться на полке.

И это задача со звездочкой. Импортные производители давно освоили массовые тиражи, сложные технологии, а еще искусство превращать зубастого монстра в предмет детской мечты. В России с этим пока проблемы: тут бы производство наладить.

«Оборудование достаточно дорого стоит, в частности пресс-формы, они стоят миллионы. Если в качестве товара мы не проигрываем, то, допустим, восточным конкурентам мы проигрываем в цене», — сказала специалист по связям с общественностью фабрики игрушек Татьяна Кашина.

Государственные стандарты при этом тоже не стоят на месте. Одних новых ГОСТов несколько штук — только успевай следить. Теперь вот еще критерии психологической безопасности. Почему Хаги-Ваги — деструктивно, а Баба-Яга — державно, поди разберись. К иностранным производителям требований меньше. И они уже заняли 90% рынка.

«Огромное количество компаний, которые продают свою продукцию без сертификации, по демпинговым ценам. Это как раз свидетельствует о серьезности и, прямо скажу, угрозе для отечественного рынка игрушек, его полной потере», — сказала президент Ассоциации индустрии детских товаров, услуг и средств обучения Антонина Цицулина.

А значит, большинство прототипов, даже с выверенным нравственным наполнением, никогда не доберутся до магазинов. Эксперты уверены: необходимо менять правила игры, причем не в детской комнате, а на взрослом рынке.

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