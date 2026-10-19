Москва намерена продолжать сотрудничество с Тегераном в экономической сфере

Фото, видео: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Россия также готова помогать в поиске выхода из конфликта США и Ирана

Ни киевский режим, ни его покровители из Европы явно не готовы решать конфликт путем переговоров. Об ситуации на Украине Сергей Лавров проинформировал своего коллегу Аббаса Аракчи в ходе прошедших переговоров.

Кроме того, глава МИД заверил, что Москва готова помогать в поиске выхода из конфликта США и Ирана.

«Мы выступаем за формирование справедливого многополярного миропорядка на принципах устава ООН, включая суверенное равенство государств, неприменение силы или угрозы силой в двусторонних отношениях. Мы условились наращивать взаимодействие на многосторонних площадках и в рамках Организации Объединенных Наций, и по линии Шанхайской организации, и по сотрудничеству БРИКС, Евразийского экономического комитета», — сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Также Сергей Лавров подчеркнул, что Москва не намерена отказываться от договоренностей с Тегераном в экономической сфере. Кроме того, российские специалисты постепенно возвращаются на атомную электростанцию «Бушер».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.