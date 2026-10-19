Советуют быть очень осторожным: чем грозит Зеленскому противостояние с Трампом

Фото, видео: www.globallookpress.com/Press Service Of The President O; 5-tv.ru

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Глава киевского режима на весь мир обиделся на власти США.

На фоне провалов ВСУ конфликт Киева и Вашингтона вырос до небывалых масштабов. Дональд Трамп и его администрация сегодня выступили с жесткими комментариями в адрес Зеленского. Его прямо обвиняют во лжи и намеренном затягивании украинского конфликта. Сам глава киевского режима в обиде на американские власти и продолжает раздавать провокационные интервью, уповая на поддержку европейцев. Чем для Зеленского может обернуться эта медийная перепалка с Белым домом — знает корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Просто поверьте. Киев — город оптимистов. По крайней мере, последние сутки. Да, было тяжело.

Но все эти стоны по поводу отключений света, воды и канализации сменились рекордной и явно подтасованной киевскими властями статистикой. Власти внезапно выкатили: 72% киевлян согласны терпеть последствия войны, сколько потребуется. Условия проведения выборов Зеленский тоже изменил.

«Нам нужно полгода, полгода после окончания этой войны, чтобы подготовиться к выборам. Дело не только в законе, но и в безопасности», — сказал Владимир Зеленский.

Это новая тактика в новом витке противостояния. Против мощи США киевский режим выставил хитрость криворожской подворотни. Хотя вся американская верхушка требует ухода Зеленского.

«Зеленскому все равно, и, честно говоря, учитывая все деньги, которые ему, как известно, даёт Европа, и которые ему в прошлом давал лживый Джо Байден, он не хочет заканчивать эту войну и, вероятно, никогда и не хотел», — сказал президент США Дональд Трамп.

Зеленский в ответ заявил, что Штаты бросают Украину на произвол судьбы, хотят решить свою проблему за счет капитуляции режима. Но при этом не капитулировал. Хотя развединформацию ВСУ получают не регулярно. Вот опять о прилете российской баллистики узнали явочным порядком.

«Как и в предыдущий раз, предупреждения не было. Наши специалисты с нашими американскими партнерами выясняют причину», — сказал пресс-секретарь воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Хотя официально в США от разведподдержки Украины не отказывались. Но на обвинения Зеленского приходится отвечать и министру финансов.

«Президенту Зеленскому следует быть очень осторожным с подобными заявлениями, которые не соответствуют действительности», — сказал министр финансов США Скотт Бессент.

И госсекретарю.

«Откуда он берет эту информацию и почему рассказывает об этом прессе? Вам следует спросить об этом его самого. Никакой приостановки не было. Но, повторюсь, сейчас его главной задачей, как и нашей, должно быть прекращение этого конфликта. Именно на этом он должен сосредоточиться», — сказал госсекретарь США Марко Рубио.

Но Зеленский считает, что никому не должен. Почувствовав угрозу, он сделал примерно то же самое, что в феврале 2025 года. Учинил скандал — только не в Белом доме, куда его теперь не зовут, а заочный. Забрасывает ленты новостей своими заявлениями — десять интервью только за последнюю неделю дал, не считая заявлений перед камерой в соцсетях. Зачем? Тянет время.

«Зеленский поставил на демократов. Он рассчитывает, что после промежуточных выборов они получат контроль над обеими палатами Конгресса США. Трамп тогда станет „хромой уткой“. И при поддержке европейцев он сможет ему противостоять», — сказал политолог из Германии Ральф Нимайер.

Он пытается остаться, опираясь на поддержку европейцев. И медийную машину внутри страны. Осталось только украинцев убедить «потерпеть немного». Возможно, для этого из пыльного прошлого вытащили бывшего президента Ющенко.

«Нам говорят: либо тебя убьют, либо ты бежишь со своей земли, либо ты становишься хохлом», — сказал президент Украины в 2005–2010 годах Виктор Ющенко.

Посыл понятен. Пока Зеленский пытается усидеть на своем месте. Сам он считает, что шанс есть. Хотя с другой стороны — какой у него выбор? И действительно ли так много времени осталось до конца?

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