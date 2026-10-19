«Он садист»: появились видео с камер из квартиры бизнесмена Иванцова

Фото, видео: 5-tv.ru

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Мужчина много лет издевался над собственными детьми: их, по данным журналистов, у него 11.

Громкий скандал сейчас разгорается в Москве, где собственные дети обвиняют бизнесмена Сергея Иванцова в жестоком обращении. В распоряжении журналистов оказались записи камер наблюдения из его квартиры. Об этой проблеме наследники бизнесмена сообщили нам через платформу обратной связи. Перейти на нее можно по QR-коду.

По словам старшей дочери предпринимателя, около года эти кадры тайно собирала ее 17-летняя сестра, фиксируя все наказания. Видео теперь проверяет Следственный комитет. История, от которой кровь стынет в жилах, в материале корреспондента «Известий» Татьяны Балыкиной.

— Нормально встань! Упрись и стой ногами упертыми. Иначе сейчас… зад опусти! Вот так ты должна стоять! Поняла?

— Да.

Эти записи сделаны в московской квартире, где живут дети состоятельного бизнесмена Сергея Иванцова. По словам близких, такие наказания здесь — привычный способ воспитания.

Видео «Известиям» передала Анастасия Иванцова, старшая дочь бизнесмена. Она давно живет в Лондоне и не общается с отцом. Недавно узнала, что происходит с младшими братьями и сестрами, и решилась вынести историю на публику.

«Когда моя сестра Даша подросла, и у меня появился с ней контакт еще раз, я начала узнавать о насилии, и я этому была не удивлена, они стали еще хуже», — сказала дочь Сергея Иванцова Анастасия Иванцова.

Этим летом девушка обратилась в полицию. По словам матери, в тот же день ее отправили в семейный центр «Планета семьи». Там у подростка изъяли телефон, гостей к ней не пускают — только отца. В письмах родным она рассказывает, что ей угрожают и требуют отказаться от показаний.

«Ради имиджа он может пойти на все, чтобы только не пострадала его репутация», — сказала бывшая жена Сергея Иванцова Ольга Шердиц.

Для матери, Ольги Шердиц, эта история длится пятнадцать лет. Она утверждает, что после расставания с Сергеем Иванцовым потеряла возможность общаться с дочерьми, а затем была лишена родительских прав. По словам женщины, все эти годы она пыталась добиться возможности снова увидеть детей. Только недавно им удалось возобновить общение. Родственники объединились, чтобы помочь и остальным.

«Я считаю, что он садист. И Хлыстова, и Иванцов, они наслаждаются, когда кому-то делают больно. Няни должны иногда снимать эти видео, как детей бьют, и это присылают Иванцову», — сказала Анастасия Иванцова.

Младшая сестра рассказывала Анастасии, как ее избивали и окунали головой в унитаз в качестве наказания. На записях камер наблюдения этого нет. Зато видно, как помощница отца Татьяна Хлыстова «воспитывает» ее брата. Вот она ставит на руки школьника, заставляет его отжиматься. После таких бесчеловечных экспериментов она докладывает о них кому-то по телефону.

Сергей Иванцов — бывший президент группы компаний «Восток Девелопмент». По нашей информации, у него 11 детей от девяти женщин.

Матери лишены родительских прав. Большинство из них — иностранки, гражданки Таиланда и Индонезии. Журналистам удалось найти одну из них. Крим познакомилась с бизнесменом, когда ей было всего 16 лет. Ему — уже за 60.

«В первый раз я приехала в Москву с пятью подругами. Мы думали, что едем на фотосессию, как и обещал Сергей. Но все оказалось совсем не так. Когда я впервые забеременела, у меня случился выкидыш. После этого я не видела Сергея до 20 января 2018 года. Он захотел встретиться со мной и изнасиловал меня. После этого я снова забеременела», — сказала мать одного из детей Сергея Иванцова Крим.

«Вот та самая многоэтажка, где жили иностранки. Престижный район, из окон виден Новодевичий монастырь. Именно эту квартиру в своих рассказах упоминают практически все бывшие женщины Иванцова. Некоторые из них находились здесь месяцами — в одиночестве или вместе с другими приезжими девушками. Самостоятельно выйти на улицу они не могли. Периодически их навещали Иванцов или его помощники, но, уходя, дверь запирали снаружи», — сказала корреспондент Татьяна Балыкина.

Ольга Шердиц и Анастасия объединились с мамами других детей Иванцова. Они показали им видео из квартиры бизнесмена, где его помощница применяет физические наказания по отношению к школьникам.

— А чтобы ты запомнил, сейчас я тебе врежу. Давай, иди сюда. Становись на колени. Встань на колени. Наклонись.

Сам же Сергей Иванцов обвинил мать своих дочерей Ольгу Шердиц в клевете и заявил, что будет разбираться с ней в рамках закона.

— Ребят, надо разобраться, потому что я буду за клевету подавать. Ну не на Дашу, а на ее мать.

Ольга Шердиц и другие матери тоже планируют бороться до конца. Они настаивают на том, чтобы следователи проверили каждую видеозапись из квартиры бизнесмена.

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