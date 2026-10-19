Замужняя Хилькевич призналась в особой «химии» с футболистом Мамаевым

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

По словам актрисы, их объединяет особая связь.

Актриса Анна Хилькевич прокомментировала слухи о романе с футболистом Паволом Мамаевым. Заявление звезда «Универа» сделала на интервью у журналистки Надежды Стрелец.

«Еще до старта шоу мы с Пашей начали спорить о боге и религии. У нас сразу случилось энергетическое соединение — такая разная бывает химия. Это не была химия между мужчиной и женщиной, но в этом точно было что‑то, что могло дать интересный результат», — рассказала Хилькевич.

Поводом стала реакция зрителей шоу на развлекательном канале: их привлек особый стиль общения Анны и Павла, и многие заподозрили между ними симпатию.

Хилькевич уточнила: в Мамаеве она видела участника проекта, а не кандидата на роль второй половинки.

Напомним, что Анна Хилькевич состоит во втором по счету браке. Ее муж — бизнесмен Артур Мартиросян, у супругов трое дочерей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Анна Хилькевич приняла отсутствие крупных ролей. По словам Анны, она точно творческая личность, но не на все 100%. Она пояснила, что ее рациональность постепенно перевешивает в портрете личности, и назвала себя «гибридом». Хотя раньше, до признания своей натуры, Маша из «Универа» страдала от амбиций.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.