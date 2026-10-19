Литва потеряла право провести этап Кубка мира по пятиборью из-за недопуска россиян

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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UIPM отозвал право проведения соревнований в Каунасе.

Международный союз современного пятиборья (UIPM) аннулировал право Литвы на проведение этапа Кубка мира в 2027 году. Об этом информирует Sportas24 со ссылкой на письмо организации.

Соревнования планировалось провести в Каунасе, однако UIPM официально уведомил об отзыве этого права. Причиной стало недопущение российских и белорусских спортсменов.

Президент Федерации современного пятиборья Литвы Юстинас Киндерис отметил, что известие его не удивило. По его словам, руководство UIPM многократно уточняло, каким образом организаторы будут действовать в отношении россиян и белорусов.

При этом Киндерис сообщил, что ощутил гнев и разочарование. Он подчеркнул, что в Литве рассчитывали на «простое человеческое отношение» со стороны UIPM.

В текущем году российские спортсмены соревновались с национальной символикой на чемпионатах Европы и мира. На европейском турнире они завоевали золотую, серебряную и бронзовую награды, а на мировом — золото и три серебра. В обоих случаях сборная заняла второе место в медальном зачете.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МВД Литвы Мартинас Кателинас обратился к министру обороны Робертасу Каунасу с просьбой задействовать вооруженные силы для охраны рубежа с Калининградской областью. По словам Кателинаса, военнослужащие должны будут поддержать пограничную службу. Соответствующий шаг министр охарактеризовал как превентивную меру.

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