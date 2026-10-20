С 24 октября все пойдет не по плану? Что принесет ретроградный Меркурий

Фото: www.globallookpress.com/NASA

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Старые связи могут напомнить о себе, а отложенные задачи — снова потребовать внимания.

Ретроградный Меркурий начнется 24 октября 2026 года и продлится до 13 ноября. В этот период планета, согласно астрологическим расчетам, будет двигаться в обратном направлении в знаке Скорпиона. Астрологи связывают это время с пересмотром прежних решений, возвращением к незавершенным делам и необходимостью внимательнее относиться к словам и поступкам.

Особое внимание предлагают уделить финансам, рабочим договоренностям и личным отношениям. При этом ретроградный Меркурий не означает, что все планы обязательно сорвутся или возникнут проблемы. В астрологической традиции этот период скорее рассматривают как возможность разобраться с накопившимися вопросами и завершить то, на что раньше не хватало времени.

Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Что означает ретроградный Меркурий в октябре 2026 года

Меркурий в астрологии связывают с общением, информацией, поездками, обучением и деловыми вопросами. Когда планета становится ретроградной, астрологи советуют возвращаться к прежним решениям, проверять детали и не торопиться с выводами.

В октябре и ноябре 2026 года это явление будет происходить в Скорпионе. В астрологической трактовке этот знак ассоциируется с глубокими переживаниями, доверием, общими ресурсами и темами, которые люди предпочитают не обсуждать открыто. Поэтому внимание предлагают направить не столько на повседневные мелочи, сколько на вопросы, требующие серьезного разбора.

Однако важно понимать, что ретроградное движение — это видимое изменение направления движения планеты относительно наблюдателя с Земли. Оно возникает из-за особенностей движения Земли и Меркурия по орбитам. Научных доказательств того, что это явление влияет на отношения, финансы или поведение людей, нет.

Работа и деньги: на что обратить внимание

Согласно астрологическим рекомендациям, период ретроградного Меркурия подходит для завершения начатых проектов, пересмотра планов и исправления недочетов. Если у человека остались незаконченные рабочие задачи, старые документы или идеи, которые так и не получили развития, можно вернуться к ним.

В финансовых вопросах астрологи советуют проявлять внимательность. Перед подписанием договоров рекомендуют проверять условия, суммы и сроки, а при обсуждении новых обязательств — не принимать решения под давлением. Особую осторожность предлагают соблюдать при оформлении кредитов и заключении крупных сделок.

При этом речь не идет о том, что с 24 октября по 13 ноября необходимо полностью отказаться от покупок или новых проектов. Практический смысл подобных рекомендаций заключается в том, чтобы не пренебрегать проверкой информации и заранее оценивать возможные последствия решений.

Любовь и отношения: вернутся ли люди из прошлого

В астрологических прогнозах ретроградный Меркурий часто связывают с возвращением к прежним разговорам и нерешенным конфликтам. В период его движения по Скорпиону эта тема приобретает особое значение: знаку приписывают стремление к откровенности и выяснению скрытых обстоятельств.

Поэтому в отношениях могут оказаться в центре внимания вопросы, которые партнеры долго обходили стороной. Это может быть разговор о доверии, причинах разногласий или ожиданиях друг от друга. Астрологи также допускают, что люди захотят восстановить общение с бывшими партнерами или вернуться к давним знакомствам.

Впрочем, появление человека из прошлого не считается гарантированным событием. И сама по себе астрологическая дата не определяет, чем закончится разговор или стоит ли возобновлять отношения. Важнее реальные обстоятельства и решения самих людей.

Ретроградный Меркурий в 2026 году: прогноз для знаков зодиака

Астрологические трактовки периода различаются в зависимости от стихии знака. Для одних на первый план выходят личные отношения, для других — практические задачи и общение.

Овен, Лев, Стрелец. Огненным знакам советуют внимательнее относиться к эмоциональным реакциям. В рабочих и личных разговорах лучше не торопиться с категоричными заявлениями. Главной задачей может стать поиск компромисса там, где раньше каждый настаивал на своем.

Телец, Дева, Козерог. Земным знакам предлагают сосредоточиться на практической стороне жизни. Это время для пересмотра бюджета, проверки расходов, упорядочивания документов и уточнения обязательств. Отдельное внимание стоит уделить деталям, которые обычно кажутся несущественными.

Близнецы, Весы, Водолей. Для воздушных знаков основной темой становится информационный обмен. Астрологи рекомендуют четче формулировать мысли, сохранять важные договоренности в переписке и возвращаться к идеям, которые раньше не удалось реализовать. Такой подход поможет избежать недопонимания независимо от положения планет.

Рак, Скорпион, Рыбы. Водным знакам предлагают уделить больше внимания внутренним переживаниям и личным границам. Может возникнуть желание пересмотреть прежние решения, разобраться в собственных ожиданиях и наконец обсудить то, что долго оставалось невысказанным. Для Скорпионов, в знаке которых пройдет ретроградный Меркурий, эта тема особенно заметна в рамках астрологической интерпретации.

Ретроградная Венера и теневой период Меркурия

Ретроградный Меркурий в октябре и ноябре совпадет по времени с ретроградной Венерой, которая продлится с 3 октября по 14 ноября 2026 года. В астрологии Венеру связывают с чувствами, отношениями, личными ценностями и представлениями о привлекательности.

Сочетание двух периодов некоторые астрологи трактуют как повод одновременно пересмотреть способы общения и взгляды на отношения. Однако речь идет именно об астрологической интерпретации, а не о подтвержденном влиянии планет на события.

Еще одно понятие — теневой период Меркурия. Его относят к более продолжительному промежутку, приблизительно с 4 октября по 30 ноября. В астрологии так называют время до и после основного ретроградного движения, когда планета проходит участки зодиака, которые пересечет повторно.

Что делать во время ретроградного Меркурия

Период с 24 октября по 13 ноября можно использовать как повод навести порядок в текущих делах: разобрать документы, пересмотреть планы, закончить отложенные задачи и вернуться к разговорам, которые требуют внимания. При этом нет необходимости отказываться от важных решений только из-за астрологического прогноза.

Ретроградный Меркурий остается астрономическим явлением, которому астрология придает символическое значение. Следовать этим рекомендациям или воспринимать их как развлекательный контекст — личный выбор каждого. Главное — оценивать реальные обстоятельства и принимать решения на основании проверенной информации.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.