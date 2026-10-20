Витамины в чашке: три рецепта осеннего чая из ягод и фруктов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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С наступлением холодов особенно хочется согревающих напитков, которые легко приготовить дома из доступных ингредиентов.

Клюква, шиповник и облепиха могут стать основой полезных осенних чаев. Три простых рецепта напитков, которые помогут поддержать организм в сезон простуд, представило URA.RU.

Клюквенный чай с апельсином

Клюква содержит витамины C, E и K, марганец, медь, антиоксиданты, органические кислоты и клетчатку. Для напитка потребуется 50 граммов ягод, два ломтика апельсина, небольшая веточка розмарина и 300 миллилитров воды.

Клюкву нужно слегка размять, соединить с апельсином и розмарином, после чего залить кипятком. Напиток рекомендуется настаивать семь-десять минут. При желании в него можно добавить чайную ложку меда.

Шиповниковый чай с яблоком

Шиповник отличается высоким содержанием витамина C, а также содержит минералы, антиоксиданты, флавоноиды и органические кислоты.

Для приготовления понадобятся 20 граммов сушеного шиповника, четверть яблока, половина палочки корицы и 350 миллилитров воды. Ягоды следует немного раздробить, добавить яблочные дольки и корицу, а затем залить кипятком. Чай нужно хорошо настоять. Пить его можно как горячим, так и охлажденным.

Облепиховый чай с медом

Еще один вариант — напиток из облепихи, апельсина и меда. В облепихе содержится почти в десять раз больше витамина C, чем в апельсине.

Для одной порции понадобятся 70 граммов ягод, два ломтика апельсина и 300 миллилитров кипятка. Облепиху нужно размять, добавить цитрус и залить горячей водой. Через семь-десять минут в напиток можно положить чайную ложку меда.

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