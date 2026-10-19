«Прекрасный подарок»: Галустян раскрыл детали свадьбы с Лилией Киосе

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Для обоих этот брак не первый, поэтому пышной церемонии не было — пара просто решила, что пришло время узаконить отношения.

Шоумен Михаил Галустян женился на визажистке Лилии Киосе 26 июня, сделав свадьбу подарком возлюбленной на день рождения. Об этом артист рассказал в интервью Лауре Джугелии.

«Мы с Лилечкой поженились 26.06.2026. Мне эта дата понравилась. Плюс ко всему, на следующий день у нее день рождения. Прекрасный подарок», — поделился юморист.

Артист добавил, что ни для него, ни для Лилии этот брак не стал первым. Поэтому пара не придавала церемонии особой торжественности. Будущие супруги просто поняли, что пришло время узаконить отношения.

С Лилией Киосе Галустян познакомился на съемках, однако романтические отношения между ними начались позднее — уже после развода артиста с первой супругой.

Избранница Галустяна младше него на десять лет. Шоумен сделал ей предложение примерно через полгода после начала отношений.

До этого Михаил был женат на Виктории Штефанец. В браке у них родились две дочери. В апреле 2025 года супруги объявили о расставании после 18 лет совместной жизни. Галустян отмечал, что им удалось разойтись без обид и взаимных претензий.

Ранее бывшая жена Галустяна рассказывала, что лично знакома с Лилией Киосе. По рабочим делам визажистке приходилось бывать у них дома.

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