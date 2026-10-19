Выпустил альбом и погиб: певца нашли мертвым при подозрительных обстоятельствах

Фото: www.globallookpress.com

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Зацепки заставили полицейских ломать голову.

Певец был найден мертвым в бассейне на заднем дворе собственного дома после «подозрительного» инцидента. Об этом сообщило People.

Полицейские прибыли по вызову к особняку на Квейл-Руст-Драйв в американском городе Уэстон. Там в плавательном бассейне находился утонувший мужчина.

Прибывшие экстренные службы констатировали смерть взрослого человека, которого родственники опознали как певца Густаво Ормо. Официальные лица пока публично не подтвердили личность погибшего, однако недвижимость принадлежала артисту на протяжении нескольких лет.

Правоохранители квалифицировали случившееся как убийство. Поицейские обнаружили странность — возле тела была веревка, которая уходила прямо в воду.

Представитель шерифа пояснил, что на месте происшествия начали работу детективы отделов по расследованию убийств и криминалистической экспертизы, выясняющие все сопутствующие обстоятельства. Для установления точной причины гибели останки направили судмедэкспертам окружного бюро.

Уроженец венесуэльского города Маракайбо выступал под псевдонимом Gus Ormo и профессионально владел игрой на фортепиано. Его композиции собирали миллионы просмотров в социальных сетях.

В 2025 году музыкант выпустил альбом Alquimia из девяти композиций, а в начале октября презентовал инструментальный сборник AGAPE. Свою последнюю запись в сети артист разместил за сутки до трагедии, посвятив публикацию продвижению нового музыкального проекта.

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