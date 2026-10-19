Ставят на горох и бьют: бизнесмена Иванцова обвиняют в издевательствах над детьми

Фото, видео: 5-tv.ru

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Коммерсант превратил семью в настоящую секту с собственным культом.

Бывшие жены и дети бизнесмена Сергея Иванцова рассказали о жестоком обращении с несовершеннолетними в его семье. Детей в доме избивают, заставляют стоять на горохе и выполнять физические упражнения в качестве наказания. Об этом РЕН ТВ рассказала старшая дочь предпринимателя Анастасия Иванцова, живущая в Лондоне.

По словам Анастасии, представленные записи являются лишь небольшой частью происходящего. На кадрах женщины, отвечающие за воспитание детей, ругают и бьют несовершеннолетних, а также заставляют их стоять на коленях на горохе и выполнять упражнения с опорой на кулаки.

Анастасия утверждает, что материалы начала собирать ее 17-летняя сестра. Около года подросток тайно сохраняла записи с камер наблюдения и передавала их матери и старшей сестре.

По словам Анастасии, в семье сформировалась система строгих правил и особого отношения к отцу. Она также рассказала о существовании семейного герба и гимна, который дети должны исполнять стоя.

Летом девушка обратилась в полицию. По словам ее матери, после этого подростка направили в социальный центр, где у нее изъяли телефон. Родственники утверждают, что сейчас посещать ее могут только отец и что в письмах она рассказывала об угрозах и требованиях отказаться от показаний.

Бывшие жены Иванцова также заявляют, что после расставания с бизнесменом были лишены родительских прав и на протяжении многих лет не могли видеться с детьми.

Помощница бизнесмена Татьяна Хлыстова заявила, якобы 17-летняя дочь Иванцова попала под влияние сестры и матери, а потом оклеветала отца. Говорит, ее уже допрашивали сотрудники полиции. Сам же Сергей Иванцов обвинил мать своих дочерей Ольгу Шердиц в клевете и заявил, что будет разбираться с ней в рамках закона.

«Ребят, надо разобраться, потому что я буду за клевету подавать», — отметил он.

Сейчас в доме предпринимателя, по словам родственников, живут восемь несовершеннолетних. Большинство матерей детей — иностранки. Некоторые из них утверждают, что подписывали документы на русском языке, не понимая их содержания и последствий для родительских прав. Родственники объединились и намерены обратиться в посольства и к юристам, чтобы добиться защиты детей.

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