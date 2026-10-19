Петербурженка отсудила у бывшего мужа 700 тысяч рублей, потраченных на любовницу

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Всего на связь на стороне мужчина потратил почти 1,4 миллиона рублей.

Жительница Санкт-Петербурга через суд взыскала с бывшего мужа 694 893 рубля 50 копеек, которые он ранее перевел своей любовнице. Об этом сообщила глава объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в Telegram-канале.

Женщина выяснила, что во время брака супруг перечислял другой женщине деньги со своей зарплаты и доходов от предпринимательской деятельности. Всего за почти два года сумма переводов составила 1 389 787 рублей. После развода петербурженка потребовала вернуть ей половину этих средств как часть общего имущества супругов.

Бывший муж не представил доказательств того, что расходовал деньги в интересах семьи. Суд дополнительно запросил сведения у банков и налоговой, после чего подтвердил получение мужчиной средств и их последующее перечисление другой женщине.

В результате суд пришел к выводу, что в данном случае оснований считать эти расходы согласованными супругой не было. Женщина получила половину суммы, перечисленной бывшим мужем любовнице, — 694 893 рубля 50 копеек.

По словам Лебедевой, решение суда пока не вступило в законную силу. Она также отметила, что намерена следить за развитием дела до окончания разбирательства.

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