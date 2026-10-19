«Кризисные проявления»: Песков назвал массовые протесты в Европе хаосом

Фото, видео: Reuters/Абдул Сабур; 5-tv.ru

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Официальный представитель Кремля отметил, что беспорядки перекинулись из Франции на Италию и другие страны.

Массовые беспорядки, охватившие Европу, близки к хаосу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это беспорядки, которые фактически уже граничат с хаосом. В крупнейших городах Франции это все перекинулось, мы видим, в Италию, в другие страны начинает перекидываться. Здесь, конечно, налицо кризисные проявления», — приводит его слова.

По мнению Пескова, дать происходящему в Европе определение «системного или несистемного кризиса» непросто, но факт «большого кризиса» очевиден. Он также отметил, что массовые протесты — это внутреннее дело европейских государств.

В тот же день, 19 октября, Песков указал, что обвинения в причастности России к беспорядкам уже никто не воспринимает всерьез. По его словам, к этим абсурдным утверждениям не относятся серьезно даже в самой Европе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на фоне массовых беспорядков во Франции лидер партии «Патриоты» и претендент на пост президента Флориан Филиппо потребовал от Эммануэля Макрона покинуть должность главы государства. Филиппо, в частности, указал, что для выхода из хаоса необходимо отстранить от власти тех, кого он назвал предателями, а также восстановить государственность и национальный суверенитет.

Масштабные протесты продолжаются во Франции уже несколько недель. Основную часть их участников составляют школьники и студенты. В ряде французских городов к протестующим школьникам присоединились медицинские работники, таксисты и профсоюзы.

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