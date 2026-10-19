Полиция потеряла контроль: во Франции после погромов разразился кризис

Мародеры разгромили более двух тысяч магазинов во Франции

Фото, видео: Reuters/Sarah Meyssonnier; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

К акциям протеста в эти выходные присоединились свыше 500 тысяч человек.

Франция в эти минуты напоминает поле боевых действий, это последствия самых массовых беспорядков с начала протестов. От мародеров пострадали свыше двух тысяч магазинов. Витрины разбиты, полки разграблены. Оппозиционные политики тем временем предлагают вычистить и правительство во главе с Макроном из-за плохой реакции на протесты. Глава МВД даже пытался подать в отставку, но ее не приняли. Почему минувшие выходные Париж запомнит надолго — знает корреспондент «Известий» Эдуард Новиков, его репортаж из Франции.

Разбитые витрины, сожженные машины и кучи мусора. Так выглядит центр французской столицы после беспорядков, не утихавших все выходные.

Здесь буквально везде находятся следы погромов, пожаров, огнетушители валяющиеся, которыми пытались потушить то, что горело вокруг. И конечно же коммунальщики всю ночь трудились для того, чтобы убрать улицы.

Демонстрации достигли пика. К акциям в эти выходные присоединились свыше 500 тысяч человек. Они стали самыми массовыми с начала протестов. Толпу разгоняли слезоточивым газом.

«Только что здесь была стычка с протестующими. Полиция их отогнала в ту сторону. Сейчас ждут приезда пожарных, потому что здесь находятся электрические велосипеды, которые могут в любой момент взорваться», — сказал корреспондент Эдуард Новиков.

Полыхали и другие города. Десятки зданий оказались уничтожены. А в Марселе и Клермон-Ферране от зажженных баррикад ввысь поднимались огненные вихри.

Элитные бутики опустели. Протестующие выламывали витрины и сметали с полок все, что могли унести. Пострадали свыше двух тысяч магазинов. Перед соблазном обзавестись брендовой вещью не устояли даже полицейские. Их тоже заметили среди мародеров.

Министр юстиции Франции публично заявил: власти со своими обязанностями не справились. Признался в беспомощности и глава МВД. Он подчеркнул: контроль над беспорядками в ряде городов потерян, и подал в отставку. Но президент ее не принял. Сам Эммануэль Макрон прокомментировал ситуацию в срочном обращении к нации.

«Мы все задавались вопросом: что у них в голове? Как французы могут так поступать с Францией? Зачем поджигать мэрию Лиможа, туристический офис в Лионе, врываться в мэрию Марселя или нападать на резиденцию префекта в Бордо? Как они могли до такого дойти? Ничто не может этого оправдать», — сказал президент Франции Эмманюэль Макрон.

Французская оппозиция уже назвала это выступление жалким и потребовала немедленной отставки Макрона.

«Когда мы слышим, как президент республики говорит нам, что префектуры сами разберутся, это ясно свидетельствует о том, что в самолете больше нет пилота и что во главе государства больше нет ни правительства, ни президента, которые сказали бы французам: мы вас защитим, мы искореним насилие и мы обезвредим тех, кто разрушает общественный порядок и подрывает социальный мир», — сказал лидер партии «Национальное объединение» Жордан Барделла.

И беспорядки могут вновь разгореться в любой момент. Профсоюзы призывают к продолжению протестов и грозят крупными демонстрациями. Тем временем появляются сообщения о первых жертвах. Местные СМИ пишут о двух погибших во время беспорядков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.