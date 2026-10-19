Из-за личной выгоды: Трамп впервые напрямую обвинил Зеленского в нежелании завершить конфликт на Украине

Фото, видео: Reuters/Kylie Cooper; 5-tv.ru

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Глава киевского режима тем временем дал десять интервью западным изданиям и телеканалам за последнюю неделю.

Отношения между Вашингтоном и Киевом, похоже, достигли критической точки. Трамп впервые напрямую обвинил Зеленского в нежелании завершать конфликт из-за личной и финансовой выгоды.

Аналогичные тезисы звучат и от ключевых фигур американской администрации: окружение президента открыто указывает на коррупционные схемы в Киеве, опровергает заявления Зеленского о прекращении обмена разведданными и советует ему «быть очень осторожным» в высказываниях.

На этом фоне на Западе появляются инсайды об отчаянных попытках Киева выторговать ракеты для систем ПВО Patriot и доступ к Starlink в обмен на прекращение ударов по российским НПЗ. Корреспондент «Известий» Мария Коровина все расскажет.

Немногие заметили, но прямое обвинение Трампа в адрес Зеленского, в том, что тому элементарно невыгодно заканчивать конфликт, в столь безапелляционной форме звучит впервые.

«Учитывая все деньги, которые ему, как известно, дает Европа, и которые ему в прошлом давал лживый Джо Байден, он не хочет заканчивать эту войну и, вероятно, никогда и не хотел», — написал президент США Дональд Трамп.

Ровно об этом же ранее говорил Сергей Лавров. Любая договоренность, которая устроит и Россию, и Соединенные Штаты, для Зеленского лично означает финал вовсе не в стиле хэппи-энда. Градус раздражения на киевские власти у американского руководства сейчас такой, что аж искрит.

— Зеленский заявил, что Соединенные Штаты на этой неделе приостановили некоторые обмены разведывательной информацией.

— Откуда он берет эту информацию и почему рассказывает об этом прессе? Вам следует спросить об этом его самого. Никакой приостановки не было. Но, повторюсь, сейчас его главной задачей, как и нашей, должно быть прекращение этого конфликта. Именно на этом он должен сосредоточиться, — сказал госсекретарь США Марко Рубио.

В том же ключе сейчас высказывается чуть ли не все окружение американского президента.

«Президенту Зеленскому следует быть очень осторожным с подобными заявлениями, которые не соответствуют действительности», — сказал министр финансов США Скотт Бессент.

А некоторые непрозрачно намекают на то, кому в действительности выгодно вызывающее поведение Зеленского.

«Это объясняется тем, что его ближайшее окружение, судя по всему, наживается на конфликте больше, чем когда-либо», — написал советник президента США Дональда Трампа Алекс Брусевиц.

Ситуация и с пресловутыми Starlink, и с разведданными выглядит все более запутанной. В ВСУ признали, что этой ночью система ранних предупреждений от Вашингтона не сработала.

«Насколько мне известно, европейское командование вооруженных сил США включено в изучение произошедшего, и они дадут отчет. Я не могу комментировать то, что произошло», — сказал Марко Рубио.

Ранее Рубио ссылался на проблему с программным обеспечением, теперь же просто уходит от ответа. А вот издание The Economist все раскладывает по полочкам. По сути признавая, что американские разведданные, Starlink и противоракеты — это три кита, на которых кое-как держатся ВСУ. Чтобы хоть что-то из этого выторговать, Зеленский дал аж десять интервью западным изданиям и телеканалам за последнюю неделю.

«Если наши партнеры, Соединенные Штаты, помогут нам в энергетической сфере, а также предоставят хотя бы немного ракет для систем Patriot, а также вернут доступ к Starlink… Впрочем, даже если этого не произойдет, мы все равно выстоим», — сказал Владимир Зеленский.

Bloomberg выдает инсайд: глава киевского режима будто бы предлагал Трампу остановить удары по российским НПЗ в обмен на противоракеты. А еще жаловался на то, что нынешняя американская администрация до последнего поставляла лишь 12 перехватчиков для Patriot в месяц. Это четверть от «байденовских объемов».

«Я считаю, что направление, в котором движется Трамп, указывает на более масштабный пересмотр стратегических целей США. Речь идет не только о фактическом отказе от поддержки Украины, но и о переосмыслении отношений Америки с НАТО и Европой в целом», — сказал бывший американский разведчик корпуса морской пехоты Скотт Риттер.

Сам Дональд Трамп только подогревает градус антиукраинской риторики — опубликовав пост про киевский след в деле о попытке импичмента в 2019 году. И тут на стол ложатся одни козыри: и связи Зеленского с компанией Байдена-младшего Burisma, и откровенная ложь бывшего американского посла на Украине, и новые подозрения в коррупции. Партия заведомо проигрышная для того, кто в свое время рискнул хамить в стенах Белого дома.

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