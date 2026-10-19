Россиянка сорвалась с шестиметровой высоты у водопада в Турции

Фото: © Getty Images/Anadolu/Contributor

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Женщина потеряла равновесие на каменистой тропе в районе Куршунлу.

Туристка из России упала с высоты около шести метров в провинции Анталья. Об этом сообщают турецкие экстренные службы и NTV.

Инцидент произошел в уезде Аксу. 58-летняя Ольга Л. гуляла с близкими по каменистой тропе в районе водопада Куршунлу. Около 13:30 на прогулочной дорожке Ботанического сада на территории природной достопримечательности женщина потеряла равновесие и упала примерно с шестиметровой высоты на скалистый участок.

Увидевшие падение родственники и находившиеся рядом люди сообщили о случившемся в экстренную службу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Паттайе минувшей ночью на шоссе Сукхумвит погиб гражданин России Павел Шкуратов. По предварительным данным, 37-летний мужчина ехал на мотоцикле, не справился с управлением, вылетел за пределы проезжей части и врезался в дерево. Полученные при столкновении травмы оказались смертельными — россиянин скончался на месте. Прибывшие к месту ДТП медики пытались оказать ему помощь, однако спасти мужчину не удалось.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.