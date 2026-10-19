Без финального экзамена: Мороз раскрыла детали поступления Пересильд

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

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В 2026 году юная актриса окончила школу экстерном и поступила на актерский курс.

Актриса и режиссер Дарья Мороз прокомментировала слухи о том, что Анна Пересильд якобы поступила в Московскую школу кино (МШК) по блату. Об этом актриса рассказала в беседе с шоуменом Павлом Волей.

В 2026 году Анна Пересильд окончила школу экстерном и поступила на актерский курс Московской школы кино. После этого в соцсетях появились обвинения в том, что актриса якобы получила место благодаря связям.

По словам Мороз, Анна, как и другие абитуриенты, проходила вступительные испытания. Первый этап представлял собой актерскую видеовизитку, затем поступающие очно читали подготовленную программу.

«Кого-то мы сразу отправляем на конкурс, на финальный экзамен, если понятно, что человек супер, и мы в любом случае хотим с ним дальше работать. Или на третий тур, если нам, например, нужно попросить поменять программу», — объяснила Мороз.

Она подчеркнула, что третий тур требуется не всем абитуриентам, а прежде всего тем, по кому у педагогов остаются дополнительные вопросы или просьбы скорректировать программу.

Анна Пересильд, по словам Мороз, прошла необходимые этапы отбора, однако не смогла присутствовать на финальном конкурсе из-за съемочной экспедиции проекта «Садко».

«Она сказала, что у меня есть проблема, я в эти даты снимаюсь, и я не смогу, к сожалению, быть. И я, в общем, сказала: нет проблем», — рассказала актриса.

Мороз добавила, что педагоги уже успели оценить способности Пересильд на предыдущих этапах и были согласны с тем, что отсутствие на финальном испытании в ее случае не станет препятствием.

«Мы и так понимаем, что ты крутая, и прекрасно она у нас читала, и мы ее видели в кино не раз», — отметила Мороз.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Пересильд решила временно отказаться от съемок в кино и сосредоточиться на учебе. Актриса не уточнила, как долго продлится пауза. При этом она допустила возвращение на съемочную площадку, если получит действительно интересное предложение.

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