🧙♀ Гороскоп на сегодня, 21 октября, для всех знаков зодиака
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?
Сегодня 21 октября. Это день, когда пространство словно готовит для каждого знака маленький подарок.
♈️ Овны
Овны, попробуйте сегодня изменить порядок утренних дел. Небольшая перестановка привычек подарит ощущение свежести.
Космический совет: сделайте новый старт.
♉ Тельцы
Тельцы, найдите цветок и поставьте его там, где вы проводите больше всего времени. Живой цвет станет простым напоминанием о красоте.
Космический совет: измените пространство.
♊ Близнецы
Близнецы, попробуйте сегодня узнать историю человека, с которым регулярно пересекаетесь. В его судьбе вы можете найти что-то близкое именно вам.
Космический совет: найдите себя в других.
♋ Раки
Раки, найдите вещь, которая заряжает вас спокойствием и уютом. Используйте ее, чтобы отвлечься от окружающего мира и погрузиться в себя.
Космический совет: возьмите передышку.
♌ Львы
Львы, обратитесь к прошлому и найдите в нем фрагмент, который напомнит вам о ваших целях и амбициях. Иногда, чтобы сделать шаг вперед, нужно оглянуться.
Космический совет: воспоминания окрылят.
♍ Девы
Девы, откажитесь от спешки. Поймите, что дела должны приносить не только пользу, но и удовольствие именно вам. Найдите свой ритм.
Космический совет: наслаждайтесь моментом.
♎ Весы
Весы, создайте для себя новое правило, которое ограничит влияние окружающих. Таким образом вы сохраните личные границы и сможете сконцентрироваться на себе.
Космический совет: выбирайте себя.
♏ Скорпионы
Скорпионы, устройте генеральную уборку и обратите внимание на старые вещи, которыми перестали пользоваться. Через них вы сможете обнаружить собственный личностный рост.
Космический совет: прислушайтесь к окружению.
♐ Стрельцы
Стрельцы, посмотрите сегодня на закат или рассвет хотя бы несколько минут. Небесная картина поможет замедлиться и наполниться ощущением масштаба жизни.
Космический совет: отриньте суету.
♑ Козероги
Козероги, напишите человеку, который когда-то оказал вам важную услугу. Простое «я помню» способно подарить радость вам обоим.
Космический совет: проникнитесь благодарностью.
♒ Водолеи
Водолеи, обратите внимание на ту музыку, которую раньше никогда не слушали. Сегодня в ней могут скрываться ответы на важные для вас вопросы.
Космический совет: загляните в чужой мир.
♓ Рыбы
Рыбы, вечером нарисуйте что-нибудь без цели и оценки результата. Даже несколько линий помогут освободить мысли от лишнего напряжения.
Космический совет: дайте энергии воплощение.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.