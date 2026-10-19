Российские военные освободили Омельник в Запорожской области

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Задачу выполнили подразделения группировки войск «Восток».

Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Омельник в Запорожской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, российские военные нанесли поражение живой силе и технике штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах Коломийцев, Подгавриловки и Ивановки Днепропетровской области, а также Вольнянки и Желтой Кручи Запорожской области.

В результате, как утверждает Минобороны РФ, ВСУ потеряли более 165 боевиков, боевую бронированную машину и пять автомобилей. Кроме того, за сутки средствами противовоздушной обороны сбиты 405 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные нанесли массированный удар по объектам военной инфраструктуры Украины в Киеве и Киевской области. По данным Минобороны РФ, для атаки применялись высокоточное оружие наземного базирования и ударные беспилотники большой дальности.

В ведомстве заявили, что среди целей были места хранения крылатых ракет и беспилотников ВСУ. Также был поражен центр обработки данных.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.