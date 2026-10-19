К новогоднему столу: сколько сельди выловили в этому году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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На российском рынке представлены тихоокеанский, дальневосточный и атлантический виды этой рыбы.

На сельдь приходится 20% розничного рынка России. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на экспертов.

В текущем сезоне российские рыбаки добыли три миллиона тонн рыбной продукции, из них полмиллиона — тихоокеанская сельдь. По словам руководителя Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентина Балашова, сельдь по праву считается народным продуктом.

«Хороший улов связан с устойчивым промысловым запасом. Это значит, что со стороны государства распределяется столько квот на вылов сельдей, сколько необходимо для ее сохранения», — приводит его слова агентство.

Сегодня в магазинах можно найти до 190 видов консервов из этой рыбы. Почти 80% ассортимента — отечественная продукция. Импортные поставки расширяют выбор покупателей. Ключевые страны-поставщики: Китай, Белоруссия, Вьетнам, Таиланд, Эквадор, Тунис и Иран.

«В крупных торговых сетях минимальная стоимость консервов из сельди начинается от 85 рублей за банку весом 240 граммов», — ответил председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов.

Согласно данным Ассоциации, в зависимости от формата торговой точки в сетях представлено от 40 до 190 видов рыбных консервов. Импортные поставки расширяют выбор покупателей.

На российском рынке сегодня представлена тихоокеанская, дальневосточная и атлантическая сельдь. После вылова рыбу замораживают на судне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, согласно докладу Банка России о региональной экономике, часть рыбопромышленных предприятий Дальнего Востока в 2026 году отказалась от поставок красной рыбы и икры за рубеж. Всю эту продукцию компании направили на российский рынок.

На фоне нехватки красной рыбы оптовые цены к концу сентября заметно выросли: горбуша и кета стали почти вдвое дороже, чем в сентябре 2025 года, и более чем в полтора раза дороже относительно первой половины 2026-го. Стоимость нерки увеличилась примерно на треть по обоим показателям.

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