«Красота по-русски»: Дженнифер Лопес удивила образом на гала-вечере

Фото: www.globallookpress.com/Jeffrey Mayer

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Поклонники уже предложили артистке посетить Россию.

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес появилась на гала-вечере в честь открытия постановки «Кармен» в Лос-Анджелесской опере. Фотографии с мероприятия певица и актриса опубликовала в личном блоге.

«Вечерний выход», — подписала публикацию Лопес в Instagram*.

Для мероприятия артистка выбрала черное платье с глубоким декольте и пальто из коллекции Dolce & Gabbana Alta Moda. Верхнюю одежду украсили разноцветная вышивка с цветочными мотивами, объемная меховая отделка и длинная бахрома.

Образ дополнили массивное колье, черный клатч и туфли на платформе. Над нарядом Лопес работали стилисты Роб Зангарди и Мариэль Хэнн.

Пользователи соцсетей обратили внимание на то, что наряд напоминает традиционную русскую одежду. В комментариях певицу сравнивали с боярыней и героиней старинных сказок, а некоторые шутили, что для завершения образа ей не хватает только кокошника.

Другие поклонники заметили, что интерьер на фотографиях напоминает Санкт-Петербург. Они предложили артистке посетить Россию.

«Тут что-то русским духом пахнет»;

«Приезжайте в Сочи»;

«Боярыня Морозова»;

«Что за красота по-русски», — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после развода с Беном Аффлеком Дженнифер Лопес стала чувствовать себя свободнее и увереннее. По словам источников RadarOnline, артистка стала более открыто говорить о своей чувственности и перестала относиться к себе слишком серьезно.

Лопес и Аффлек познакомились в 2001 году, позже расстались, а спустя почти 17 лет возобновили отношения. В 2022 году пара поженилась, однако в 2024-м певица подала на развод. В начале 2025 года суд официально расторг их брак.

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