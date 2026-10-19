Загадка для ученых: какая группа крови связана с повышенным риском развития диабета
BMC: третья группа крови связана с повышенным риском развития диабета
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Рассматриваются различные версии такой закономерности.
У людей с третьей группой крови вероятность развития диабета второго типа оказалась примерно на 28% выше, чем у обладателей других групп. Об этом сообщает BMC Medicine.
Команда под руководством эпидемиолога Фан-Хуа Лю из больницы Шэнцзин Китайского медицинского университета проанализировала 51 систематический обзор с метаанализами наблюдательных исследований. Всего ученые проверили 270 предполагаемых связей между группами крови, резус-фактором и различными показателями здоровья.
Авторы повторно оценили результаты, проверили их согласованность и достаточность данных. Отдельное внимание уделили возможным искажениям.
Наиболее убедительной оказалась связь третьей группы с диабетом второго типа. При этом показатель в 28% описывает относительное повышение риска.
Причины обнаруженной связи остаются неясными. Среди возможных объяснений рассматривается участие кишечного микробиома, однако эта гипотеза требует дальнейшего изучения.
Группа крови — лишь один из факторов в общей картине риска. Авторы материала подчеркивают, что питание, физическая активность и масса тела имеют большее значение. Поэтому результаты обзора не позволяют предсказать развитие диабета у отдельного человека только по его группе крови.
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