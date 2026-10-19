Самолет S7 экстренно сел в Омске после сигнала бедствия

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

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Экипаж принял такое решение из-за технической неисправности.

Самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс Новосибирск — Махачкала, благополучно приземлился в Омске после подачи сигнала бедствия. Об этом проинформировали в авиакомпании.

До этого борт S7 7099, летевший из Новосибирска в Махачкалу, передал сигнал 7700, находясь в воздушном пространстве Казахстана. Затем, как следует из данных сервиса Flightradar, воздушное судно направилось в сторону Омска.

В пресс-службе S7 агентству ТАСС пояснили: маршрут пришлось изменить из-за технической неисправности, и экипаж решил приземлиться на запасном аэродроме в Омске.

Согласно онлайн-табло аэропорта Толмачево, вылет из Новосибирска состоялся в 13:20 по местному времени — это соответствует 09:20 мск.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рейс Austrian Airlines, следовавший из Тель-Авива в Вену, был экстренно перенаправлен в Софию. Причиной такого решения стала угроза взрыва. На борту воздушного судна находились 51 пассажир и шесть членов экипажа. После посадки в столице Болгарии специалисты приступили к проверке безопасности. В Lufthansa Group подтвердили, что угроза касалась рейса OS82, в связи с чем и было принято решение изменить его маршрут.

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