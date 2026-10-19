Радиоактивные грибы нашли в багаже пассажира в аэропорту Домодедово

Фото: Пресс-служба ФТС РФ

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Обнаруженное в них вещество способно вызвать лучевую болезнь.

Таможенная служба в аэропорту Домодедово в Москве обнаружила 31 килограмм радиоактивных грибов в багаже одного из пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба самого ведомства на своем официальном сайте.

«Мужчина сдал в багаж коробку общим весом 31 килограмм, при контроле которой на цокольном этаже зоны комплектации сработала стационарная система обнаружения делящихся и радиоактивных материалов «Янтарь», — говорится в сообщении службы.

После вскрытия в коробке обнаружили сыпучее вещество, которое было упаковано в заводской картон. На этикетке сообщалось, что внутри находятся белые сушеные грибы. Их произвели на одной из российских фабрик.

Измерения радиометра-спектрометра показали, что уровень естественного радиационного фона багажа превышен более чем в десять раз. Согласно первичной идентификации, в грибы в коробке содержат следы радионуклида цезий-137(Cs-137).

Информация об этом была передана в Роспотребнадзор. Там признали найденную продукцию радиоактивным отходом. Она подлежит захоронению в установленном порядке.

Компании-производителю данных грибов выдано предписание и разработана программа мероприятий по предотвращению причинения вреда.

«Прекращено действие декларации о соответствии ЕАЭС (Евроазиатский экономический союз. — Прим. ред.) на товар „Гриб белый сушеный“ и выпуск продукции по ней. Дальнейшая реализация также приостановлена», — добавили в службе.

Цезий-137 — искусственный радиоактивный изотоп. Он образуется при делении урана и плутония в результате ядерных реакций. К ним можно отнести испытания оружия или аварии на атомных электростанциях.

Период полураспада данного вещества — 30 лет. В высоких дозах, от двух граммов, цезий-137 вызывает лучевую болезнь. В малых, но регулярных, может способствовать развитию онкологических заболеваний.

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