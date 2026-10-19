«Накорми безвозмездно»: Воробьев резко высказался об оплате счета пополам

Фото: www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Певец назвал практику, которую многие считают нормой, бесчеловечной — и объяснил, что должен делать мужчина, если денег на ужин нет.

Певец Алексей Воробьев назвал бесчеловечной практику делить счет в ресторане пополам. Об этом певец заявил в интервью «Москве 24».

По мнению артиста, забота о том, чтобы женщина была накормлена, должна быть одной из основных задач мужчины.

«А это бесчеловечно совершенно, конечно. Покормить женщину — это приоритетная задача любого мужчины. Просто выйди на улицу, если у тебя нет своей женщины, найди другую, приведи в ресторан и накорми безвозмездно», — заявил исполнитель.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что начало отношений Алексея Воробьева и Аиды Гарифуллиной сопровождалось длительной разлукой. После первой встречи артисты не виделись более трех месяцев и поддерживали связь по телефону и видеосвязи. Воробьев признавался, что тяжело переживал невозможность находиться рядом с возлюбленной.

О романе пары стало известно в 2025 году, однако долгое время они не подтверждали отношения публично и почти не появлялись вместе. Позже стало известно о тайной свадьбе Воробьева и Гарифуллиной, после чего певица опубликовала фотографии с закрытой церемонии.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.