Смерть между прилавками: пенсионерка погибла после наезда тележки в магазине

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Женщина получила травмы прямо в торговом зале и скончалась в больнице через два дня.

Иностранный гражданин, который приехал в Россию на заработки, насмерть сбил пенсионерку тележкой в супермаркете в Приамурье. Виновник задержан. Скоро ему будет вынесен приговор. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Амурской области в мессенджере МАКС.

Трудовой мигрант год работал на должности специалиста по выкладке товаров в одном из магазинов Благовещенска. Он нарушил требования безопасности и загрузил в тележку упаковки с напитками сверх нормы.

В результате, как установило следствие, мужчина, перемещаясь по торговому залу, наехал на 84-летнюю покупательницу. Пенсионерка получила серьезные травмы и была доставлена в больницу. Через два дня потерпевшая скончалась.

В отношении иностранца было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Прокуратура уже передала дело в суд. Скоро обвиняемому будет вынесен приговор. За совершение указанного преступления ему грозит наказание в виде двух лет лишения свободы.

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