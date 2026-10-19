«Траву не лижи»: SНАМАN отжался девять раз и вызвал насмешки в сети

SНАМАN отжался девять раз и вызвал насмешки в сети

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Певец хотел показать пример здорового образа жизни, но пользователи оценили технику иначе.

Ролик с упражнениями заслуженного артиста РФ SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) вызвал волну критики в социальных сетях.

Надев тельняшку, артист решил на личном примере показать русскому мужику, насколько важен здоровый образ жизни, и отжался девять раз. Недовольные тут же появились в комментариях. Одни отметили, что певец недожал и по количеству, и по технике, а другие не удержались и припомнили певцу приключения на озере Байкал.

«Как тяжко», — писал один из пользователей.

«Ты заставил меня понервничать, брат», — написал другой.

«Траву не лижи», — смеялся третий.

«Школьные отжимания, как у девочки в 7 классе», — отметил еще один.

Ранее SHAMAN представил песню «Я русский мужик», посвященную русскому характеру и свободе быть собой. Впервые композиция в жанре частушек прозвучала 17 октября. По словам певца, в новом треке он воспел «национальный характер».

Заслуженный артист рассказал, что написал новую песню «Я русский мужик» в жанре частушки, чтобы точно отразить характер русского человека, которому свойственно, несмотря на любые жизненные обстоятельства, оставаться собой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певец SHAMAN и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опровергли слухи о неполадках в браке. Супруги заявили, что их личная жизнь осталась прежней, а разговоры о якобы предстоящем разрыве далеки от реальности.

Мизулина отметила, что подобные домыслы их семью давно не удивляют. Она пояснила, что слухи о возможном разрыве возникают с завидной регулярностью — раз в две-три недели, и супруги научились воспринимать их без волнения.

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