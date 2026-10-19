«Должно зацепить»: Киркоров раскрыл секрет удачного дуэта с молодым артистом

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Певец признался, что для совместной работы ему важна не только хорошая музыка.

Народный артист России Филипп Киркоров рассказал, по какому принципу выбирает молодых артистов для совместных проектов. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на Дне открытых дверей «РУ.ТВ КИДС».

На дорожке компанию Киркорову составил певец Владимир Киселев, известный под псевдонимом ВладиМир, с которым артист недавно записал совместную песню и снял клип.

«Ну, должно что-то зацепить. Песня в данном случае с Володей произошла то, что Володя принес песню достаточно очень такую хорошую, в добрых таких традициях эстрадной песни, которую сейчас уже немножко подзабыли», — отметил Киркоров.

По словам певца, его также привлекла идея клипа, которую он назвал оригинальной. При этом при выборе партнеров для дуэтов Киркоров обращает внимание не только на материал, но и на самого исполнителя.

«Музыка, хорошая музыка, интересный исполнитель. Что-то такое, химия, химия должна произойти», — сказал артист.

Киркоров напомнил, что ранее сотрудничал с Егором Кридом, DAVA, Anna Asti и Ани Лорак.

С Киселевым, по словам певца, нужная творческая связь возникла уже на съемочной площадке, поскольку вокальные партии они записывали в разное время.

«У нас с Володей произошла химия на съемочной площадке, потому что мы записывали песни в разное время, не одновременно. Поэтому мы встретились уже на съемочной площадке, и там это все начало рождаться, и даже каким-то образом это было экспромтом», — отметил Киркоров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Филипп Киркоров и певец ВладиМир рассказали о забавном эпизоде со съемок совместного клипа. Одним из главных атрибутов видео стали короны. По словам артистов, на Киркорове такой головной убор сидел идеально. У ВладиМира же корона во время съемок постоянно спадала.

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