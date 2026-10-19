Петербург готовится к открытию зимней навигации

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru

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При этом летний сезон владельцы маломерных судов назвали провальным.

В Петербурге готовятся открыть зимнюю навигацию. Формат для города новый, позади только один сезон. И организаторы уделяют развитию все внимание. В том числе к будущим холодам расширят перечень маршрутов, а причал «Петропавловская крепость» станет более удобным.

Параллельно в Северной столице подводят итоги летней навигации. Она также прошла во многом по-новому. Едва ли не самым заметным изменением стало отсутствие маломерных судов в центральной акватории Невы ночью.

Меры приняли ради безопасности туристов. Ранее при разводе мостов движение на реке становилось настолько хаотичным, что это грозило столкновениями. Для владельцев прогулочных катеров нововведения стали испытанием.

«Можно назвать сезон провальным. У меня потеря по среднему и премиальному сегменту 20%, по бюджетному — 40%. Три катера они в разных сегментах представлены. Я знаю, что многие выставили на продажу катера», — сказал заместитель председателя Ассоциации владельцев коммерческих маломерных судов Константин Семухин.

Зимой все желающие смогут прокатиться по Неве на судах на воздушной подушке или на теплоходах ледокольного класса. Это позволит увидеть заснеженный Петербург с необычного ракурса.

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