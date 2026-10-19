Макрон улетел в зарубежное турне на фоне массовых беспорядков во Франции

Фото, видео: Reuters/Абдул Сабур; 5-tv.ru

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Профсоюзы и оппозиция призывают продолжать протесты.

Во Франции — относительное затишье после разрушительных погромов. Всю ночь коммунальные службы убирали с дорог сгоревшие автомобили, разбирали баррикады и вывозили тонны разбитого стекла. Но новая волна протестов может вспыхнуть в любой момент. К этому призывают профсоюзы и оппозиция. Не делать этого посоветовал Эммануэль Макрон.

Он все-таки созрел на экстренное обращение к нации. Но лишь под занавес беспорядков. А сегодня, несмотря на хаос в стране, вовсе улетает в ближневосточное турне. За ситуацией во французской столице следит корреспондент «Известий» Эдуард Новиков.

Только что здесь была стычка с протестующими. Полиция их отогнала в ту сторону. Сейчас ждут приезда пожарных, потому что здесь находятся электрические велосипеды, которые могут в любой момент взорваться.

Сами французы и местные СМИ происходящее называют революцией. Полыхают и десятки других городов.

Силовики не справляются с массовым мародерством. Расходятся ролики, на которых даже сами полицейские воруют вещи из разграбленных магазинов.

Премьер-министр Франции Лекорню пообещал компенсировать ущерб пострадавшему бизнесу. И призвал к ускоренному рассмотрению законопроекта, который обяжет возмещать убытки самих погромщиков.

«Последствия будут тяжелыми по всей стране, говорю это официально. И я уже дал достаточно четкие указания различным министрам, чтобы мы могли быть рядом с теми, кто потерял свой источник дохода», — сказал премьер-министр Франции Себастьен Лекорню.

Сам президент Пятой республики Макрон, несмотря на внутренний хаос, сегодня отправляется в давно запланированное трехдневное турне по странам Персидского залива. Однако накануне президент страны выступил со срочным обращением, в котором призвал наказать бунтовщиков.

«Мы все задавались вопросом: что у них в голове? Как французы могут так поступать с Францией? Зачем поджигать мэрию Лиможа, туристический офис в Лионе, врываться в мэрию Марселя или нападать на резиденцию префекта в Бордо?» — сказал президент Франции Эммануэль Макрон.

Хотя многие ждали как минимум извинений.

«Чтобы он попросил прощения и ушел. Мы расплачиваемся за десятилетия слабости, утраты авторитета, морального, психологического и материального разоружения наших внутренних сил безопасности», — сказал лидер «Национального объединения» Жордан Барделла.

То, что во время погромов никто не погиб, в правительстве назвали чудом. Хотя на самом деле двое все же скончались: один из митингующих умер от приступа во время протестов в Париже. А другой, по слухам, упал с вершины Триумфальной арки. Задержанных, по последним данным МВД, уже более двух тысяч человек.

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